深海繪測建鐵達尼沉船3D全貌 史上最大掃描工程盼解百年謎

上月公布的一張圖像顯示，利用深海測繪技術繪製的鐵達尼號，大致完整的船身坐在海床上。(美聯社)

舉世聞名的沉船鐵達尼號(the Titanic)曾被標榜是世上最大的海上船舶，如今靜躺在距離加拿大 聖約翰斯市(St. John's)數百哩外的海底；儘管沉沒意外已發生111年，人們依然著迷於挖掘真相，而一項新的水下掃描項目或許能為此未解之謎提供一些答案。

有線電視新聞網(CNN)報導，深海探測公司麥哲倫(Magellan)和英國製片公司大西洋製作(Atlantic Productions)上個月發布的新聞稿稱，他們的科學家首次使用深海測繪技術，精確掃描鐵達尼號的殘骸，並依此打造出相似的數位3D建模。大西洋製作負責將麥哲倫的整項計畫拍攝成紀錄片。

該團隊表示，這是「史上最大的水下掃描項目」，2022年夏季他們派出一艘專業船，停泊在加拿大海岸外700公里處，對鐵達尼號進行掃描。團隊成員都受嚴格協議約束，禁止接觸或干擾原貌，須以最大尊重對待這些殘骸。

掃描過後，專家們得以詳細繪製近5公里殘骸範圍的每寸海底。最終3D建模成功地捕捉整艘鐵達尼號，包括沉沒時斷成兩截的船頭和船尾。麥哲倫執行長帕金森(Richard Parkinson)表示，探測期間收集約71萬5000張圖像、達16TB的數據，該公司估計這個規模十倍於以前嘗試過的任何水下3D建模。「這個任務非常有挑戰性，團隊需對抗自然條件、惡劣天氣和技術難題。」

3D掃描專家賽佛特(Gerhard Seiffert)表示，鐵達尼號的3D建模逼真且高度精確，讓人們能夠首次一覽整艘船的風貌。新聞稿稱，在水下1萬2500呎的深處，先前掃描的光學圖像往往光線量低、明亮度差，但新的測繪技術有效去除水的阻礙、讓光線通過。

研究鐵達尼號20年的專家史蒂文森(Parks Stephenson)稱讚該項目一改以往，成功發掘前所未見的細節，像是螺旋槳上的序號數字。「我們獲得了實際數據，工程師可以依此檢查破裂和沉沒的來龍去脈，進而更接近災難的真相。這次測繪代表著研究和探索鐵達尼號有了新的篇章。」