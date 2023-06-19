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哈佛民調：若川普密件案被定罪 53%支持特赦他

編譯徐薏茹／綜合18日電
前總統川普。（美聯社）
前總統川普。（美聯社）

哈佛大學美國政治研究中心(Harvard CAPS)與市調諮詢公司哈里斯(The Harris Poll)最新公布的民調結果顯示，若前總統川普因不當處理機密文件一案，最後被定罪入獄，53%受訪者表示將支持赦免川普。

黨派方面，80%共和黨受訪者和30%民主黨受訪者表示會為了國家團結支持赦免川普，顯示巨大的黨派分歧。

民調中另外有52%無黨派人士認為不應該赦免川普。

川普因密件案遭聯邦重罪起訴37項罪名，其中31項違反間諜法(Espionage Act)，並於13日在邁阿密聯邦法院過堂。

被赦免即代表川普已經被定罪，民調顯示大部分國人認為不太可能出現這樣的結果。僅43%的全體受訪者，以及18%共和黨人和67%的民主黨人認為川普可能被判有罪。

然而，半數受訪者表示由於密件門指控，無論是否被判有罪，川普都應該退出2024年總統大選競選。

不過最新民調顯示，川普在2024年總統大選共和黨提名仍然領先其他競爭對手，他極有可能再度代表共和黨出戰，與拜登對決。

Harvard CAPS-Harris民調於6月14日至15日針對2090名已登記選民實施調查。

川普 民調 共和黨

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