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德桑提斯「敲門遊說大軍」就位 教戰守則：遇川粉盡快轉移話題

編譯陳韻涵／綜合17日電
尋求共和黨總統初選提名的德州州長德桑提斯(左)，在獲得大金主捐款後，擬訓練百萬大軍，挨家挨戶敲門助選，以提高支持率。圖為德桑提桑一家人10日在奧克拉荷馬州拉票。(美聯社)
尋求共和黨總統初選提名的德州州長德桑提斯(左)，在獲得大金主捐款後，擬訓練百萬大軍，挨家挨戶敲門助選，以提高支持率。圖為德桑提桑一家人10日在奧克拉荷馬州拉票。(美聯社)

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)角逐共和黨2024年總統大選提名，在他的盟友出資1億元的計畫中，將培訓數千人，在多個州成為爭取選票的「敲門大軍」。

華盛頓郵報報導，德桑提斯競選辦公室日前出現一扇松木框的門，這是用來培訓數百名學生上門宣傳的道具，用以培植遊說者敲門拜訪並拉攏選民支持德桑提斯的藝術。

超級政治行動委員會「永不退卻」(Never Back Down)力挺德桑提斯選總統，負責營運該組織的威廉斯(Joe Williams)告訴受訓者，總是要有禮貌，肢體語言很重要，熱忱也算數，絕對別接受水或進到拜訪對象的屋內，記得要提到德桑提斯的妻子凱西(Casey DeSantis)和她的抗癌歷程，以及德桑提斯從軍的經歷。

威廉斯表示，如果遇上記者或是堅定的前總統川普支持者來應門，盡速轉移話題，改談德桑提斯希望削減社會安全福利，記得提及佛州墮胎法的內容，最後(如果可能)以黨團承諾卡(caucus commitment card)作結。

威廉斯表示，「對話很棒，庭院花圃插旗或木牌更讚，成交。」

以前從來沒有總統競選陣營花費這麼多心力投注登門拜訪計畫，「永不退卻」訂定要在9月勞動節前，於18個提早投票州訓練2600名遊說者的目標。

受訓者的福利包括住飯店、租車、iPad平板電腦，時薪約20元到22元；這項工作持續到明年3月，屆時會隨著選舉季節靠近，重新調整競選團隊職員。

這會讓這個超級政治行動委員會在初選中，推動規模比以往更盛大的付費活動，包括愛阿華州同時進行的四場國會選舉、新罕布夏州兩場，以及南卡羅來納州七場。

德桑提斯捨棄撙節開銷和大量動員志工的陳舊競選模式，並將測試競選財務法界線的工作，外包給超級政治行動委員會處理。

競選財務法規定，「永不退卻」可接受任何價值的捐贈，但禁止直接與德桑提斯的競選活動協調策略。

「永不退卻」一名官員表示，法律將允許雙方在收集資訊後交換等值數據。

要求匿名的德桑提斯選務官員則表示，德桑提斯將著重贏得議員支持，培養與主要利害關係人的情誼，並持續投入活動。

德桑提斯 威廉 社會安全福利

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