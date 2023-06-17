美企控中駭客全球網攻 中外交部：抹黑幫兇

美中競爭日趨激烈，美方指控中國駭客團體動作增多；中方指控美國駭客入侵。(路透)

美國網路安全公司指中國駭客 全球網攻，北京外交部指相關內容「離譜、不專業」，並指發布報告的網安公司為「美國政府抹黑他國的幫兇」。

中國外交部發言人汪文斌16日回答「法新社」記者提問，關於網安公司「麥迪安」(Mandiant)報告指疑有中國政府支持的駭客，利用資安公司Barracuda Networks(梭魚網路)的電郵裝置安全漏洞，駭進全球公私組織網路，對此有何回應。

汪文斌表示，這家網安公司多次製造中國駭客攻擊的假訊息，內容牽強附會，毫無專業可言。

汪文斌說明，中國網安機構4月發布「美國情報機構網絡攻擊的歷史回顧」報告，專門揭露美國情報組織入侵、分化、打壓各國網安廠商。他說，全球網安公司已很少發布美國政府網攻案例，但美國網安公司持續炮製別國網攻報告，淪為美國政府抹黑別國的幫兇。

麥迪安的報告在國務卿布林肯(Antony Blinken)訪中之際發布，他此行肩負修復美中關係重任，兩國關係因人權、國安等爭議而惡化。

麥迪安報告寫道，「中國政府支持的UNC4841駭客團體利用Barracuda Networks電郵安全閘道從事間諜 活動，鎖定至少16個不同國家的機構」，全球數以萬計公私部門組織的電腦被攻陷。

麥迪安表示，駭客寄送夾帶惡意檔案的電郵，存取東南亞國家外交部、台灣與香港外貿辦公室與學術組織等機構的數據。

麥迪安技術長卡馬可(Charles Carmakal)形容，「這是2021年初微軟(Microsoft )商務企業電郵服務Microsoft Exchange大量數據外洩以來，已知由中國相關威脅發動者進行的最大型網路間諜活動。」

中國、美國與俄羅斯都在發展軍事用途的電腦駭攻行動，安全顧問表示，軍方也支持駭客遊說團體，而這些團體可能為外部人士工作。