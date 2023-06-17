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與蓋茲會面 習近平：中美關係基礎在民間

記者陳宥菘、編譯中心／綜合報導
中國國家主席習近平（右）16日在北京會見微軟創辦人比爾蓋茲（左）。（新華社）
中國國家主席習近平（右）16日在北京會見微軟創辦人比爾蓋茲（左）。（新華社）

中國國家主席習近平16日在北京會見到訪的微軟創辦人比爾蓋茲，習近平對蓋茲說：「你是我今年在北京會見的第一位美國朋友，中美關係的基礎在民間。」習近平並表示，歡迎美企將人工智慧(AI)帶進中國。

蓋茲則回應：「過去四年無法拜訪中國感到遺憾，這次到訪感到很激動，有很多重要話題同您探討。」

這是習近平近年來首次接見外國企業家，蓋茲也是近期多位訪中外國企業家，唯一獲習近平接見的一位。習近平與蓋茲會面，在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問中國之前的兩天，也受到矚目。

習近平說，「中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去」。他說，中國絕不走國強必霸的老路，而是同其他國家一道實現共同發展，推動構建人類命運共同體。

中美關係陷入低潮，布林肯將於18至19日訪問中國。在這次美中高層會晤之前，兩國官員都態度謹慎，不願設定會談的目標。

據中方媒體報導，習近平對蓋茲及其基金會長期致力於促進全球減貧、衛生、發展及公益慈善事業表示讚賞。習近平強調，當前，世界百年未有之大變局加速演進，他提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，目的是為解決全球性挑戰提供中國方案。

路透報導，習近平還與蓋茲談到微軟在中國的商業發展以及全球人工智慧趨勢，他歡迎微軟等美國企業將AI科技帶進中國。習近平曾提到，中國需要抓緊機會善用AI，作為經濟發展的動力。

習近平並強調，「中國首先專注於解決好自己的問題」。中國作為一個擁有14億多人口的大國，保持長期穩定和持續發展，就是對世界和平、穩定、繁榮的重大貢獻。「我們要鞏固脫貧攻堅成果，實現鄉村振興，不斷提高農村衛生健康水準。」

他說，中國致力於以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，決不走「國強必霸」的老路，而是與其他國家一同實現共同發展，推動構建人類命運共同體。中方願與世界各國展開廣泛科技創新合作，積極參與並推動應對氣候變化、抗擊疫情、公共衛生等全球性挑戰。

據報導，比爾蓋茲介紹了對中合作進展情況及未來設想，表示中國在減貧和應對COVID-19疫情方面取得舉世矚目的巨大成就，為世界樹立了很好榜樣。近年來，比爾暨梅琳達蓋茲基金會和中國展開了良好合作，取得顯著進展。

他說，中國加快創新發展，對中國有利、對發展中國家有利、對世界有利。蓋茲基金會致力於與中國進一步加強創新、全球減貧、公共衛生、藥物研發、農村農業等領域合作，並將成功經驗和技術向發展中國家推廣。

2020年初，習近平致信比爾蓋茲，感謝他和蓋茲基金會承諾向中國提供援助，其中包括為中國抗擊COVID-19提供500萬美元。

習近平 比爾蓋茲 微軟

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