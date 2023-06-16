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AI行騙大進化 3常見手法曝光 瞄準年長者詐財、騙感情

編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）讓聊天機器人ChatGPT爆紅，自動生成文字、圖片甚至影片的功力令人嘖嘖稱奇。但騙子也注意到了，正運用AI行騙，年長者尤其容易受騙上當。（路透）
人工智慧（AI）讓聊天機器人ChatGPT爆紅，自動生成文字、圖片甚至影片的功力令人嘖嘖稱奇。但騙子也注意到了，正運用AI行騙，年長者尤其容易受騙上當。（路透）

人工智慧（AI）讓聊天機器人ChatGPT爆紅，自動生成文字、圖片甚至影片的功力令人嘖嘖稱奇。不幸的是，騙子也注意到了，正運用AI行騙，年長者尤其容易受騙上當。

去年紐約一位70幾歲的律師在LinkedIn上回應某女子的訊息，這名女子相片看來很美、比他年輕，而且專業背景強，學歷也不凡。短短75天內，他的養老金全被騙光，一段原以為浪漫的遠距戀情也變成虛幻一場。

他依照女子指示下載了軟體，以為把錢轉存進加州某加密幣銀行，並進行了一系列交易，查詢帳戶看似有獲利進帳。不料，其實這些全屬捏造，連那位自稱住在泰國的女子也根本查無此人。

MarketWatch報導，層出不窮的AI騙局正瞄準老年人，最常見的三種騙術是：假談情真詐財、勒贖軟體（ransomware），以及假冒國稅局或其他政府機關來函索取據稱拖欠的款項。

LexisNexis Special Services執行長塔科夫估計，未來18個月期間，AI詐騙案受害者損失的錢財可能上看1,000億美元。他說，除非被騙子瞄準的對象對AI騙術提高警覺，否則財務損失將有增而無減。

塔科夫指出，運用AI可生成栩栩如生的影像，結合有魅力的人聲語音，騙子就可製成影片「釣」某人線上約會，逐漸取得信賴後，再向受害者要錢。

至於勒贖軟體攻擊，常見手法是從臉書或YouTube網站找來他人的三秒語音訊息，然後複製並弄成聽起來像是真的對話。塔科夫說：「真假十分難辨。」

同時，詐騙子運用像ChatGPT這類的AI語言處理工具，即可自動生成宣稱是政府發的公函，文中完全看不到以往詐騙者偽造文書常見的拼字或文法錯誤。塔科夫說：「這讓人難以分辨真偽。」

塔科夫說：「受騙的不只是老年人，但絕大多數是年長者。騙子這麼做，因為騙得到錢，這招很管用。」

他的防騙建議是：千萬不要把錢匯給不曾謀面的陌生人。

AI 詐騙 ChatGPT

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