賭城疑出現幽浮 目擊者發誓：後院見到8呎外星人 100%不是人類

5月1日凌晨零時許，拉斯維加斯都會警察局警員的隨身錄影機攝下一道綠色光束(圓圈所示)從天而降。(翻攝自Fox新聞)

據報導，上月初拉斯維加斯疑似有幽浮(UFO)現蹤，警方的隨身攝影 機捕捉到天空出現不明綠色光束，隨後接獲報案，民眾稱後院出現外星人，並在網路上分享見到外星人的經歷。

一男性網友在YouTube 使用「Alien Society51」名稱發布影片，描述他看到外星人的過程；4月30日至5月1日晚間，疑似有UFO墜毀，該網友表示看到一個約8至10呎、瘦高的綠色外星生物，躲在拉斯維加斯住戶後院的堆高機後。

Alien Society51網友說：「我看著它的眼睛，身體就像睡眠癱瘓般僵住了，它有一個奇怪的臉、大大的腳、閃亮的大眼和大大的嘴巴。」

「我能聽見它發出沉重響亮的呼吸聲，它的胃部一直在動，它只是盯著我，幾秒後，我又能動了。」

他於5月1日凌晨12時25分撥打911通報，稱後院裡有大型生物，「他們不是人類，100%不是人類，我發誓沒在開玩笑。」

拉斯維加斯都會警察 (Las Vegas Metro Police)發布一個隨身攝影機片段，畫面捕捉到4月30日晚間11時50分，一道綠色光束劃過天空後疑似墜毀並消失在遠處。

根據美國流星學會(American Meteor Society)報導，加州東部、亞利桑納、內華達、猶他州至少21人通報表示看到綠色光束。

Alien Society51網友入鏡警員的隨身攝影機，他也在YouTube分享隨身攝影機片段，一鄰居的門鈴攝影機捕捉到巨響及餘震，另有一張照片顯示一個完美的圓形出現在網友的後院中，據稱是飛行物體遺留的痕跡。

過去曾報導重大UFO相關新聞的知名記者納普(George Knapp)告訴福斯數位新聞，他過去四周與該家庭交談過，「沒有發現惡作劇的跡象」。

納普稱都會警察認真看待此事件，回應911通報的警員採訪三名目擊證人，發現目擊者都清醒且可信，「警方搜查後院，尋找物證，在鄰里間尋找更多目擊者」。

當局仍不清楚當晚在拉斯維加斯墜毀的是什麼物體，但顯然確實發生了某些事，至今仍是個謎團。