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物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

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通膨壓扁荷包…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

記者張聲肇／綜合報導
由於物價持續攀高，多州的房屋法拍也增加。圖為麻州一棟待售房屋。(美聯社)
由於物價持續攀高，多州的房屋法拍也增加。圖為麻州一棟待售房屋。(美聯社)

房地產資料公司ATTOM指出，今年5月有關房屋遭貸款違約通知、預定被法拍和遭銀行收回等案例，比4月增加了7%，比去年同期大增14%，達3萬5196件。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，貸方5月啟動法拍程序的抵押房屋有2萬3245棟，比4月增加4%，比去年同期多5%，各州當中，佛州2901棟居冠，其次為加州，有2451棟抵押房屋預定被法拍，第三名是德州，有2286棟。伊利諾和紐約州分別以1358棟和1287棟分居第四、五名。

ATTOM執行長巴柏(Rob Barber)說，法拍屋日增的趨勢，是觀察經年所得，「符合我們的預期」，上升曲線則顯示，法拍件數還會持續增加；每月被法拍的件數，今年內將創歷年新高。

目前法拍件數約等於新冠疫情來襲前，惠譽信評(Fitch Ratings)的分析師說，預備法拍件數最近增加，可視為新冠紓困措施終結後「恢復正常」，因為貸款人不再從政府和銀行獲得優惠補助。

再者，勞工的收入不如新冠大流行前的高點，而高物價和高通膨，增加貸款人如期償付的壓力， 全每職勞工的收入，縱使有增加，也被通膨吃光光：2023年首季平均每周收入為363元，比2020年同季367元還低。

ATTOM說，佛州都會區是全國房屋法拍比率最高的地區，以人口20萬以上的223個都市來看，5月佛州湖地市(Lakeland)每1361棟住屋，有1戶法拍；印第安那州艾爾克哈(Elkhart)每1621家，有1家法拍；克里夫蘭1/1622；佛州棕櫚灣1/1647；佛州歐卡拉1/1671。

人口百萬以上城市，法拍率較高的有佛州傑克遜維爾(1/1699)、巴爾的摩(1/1908)、芝加哥(1/1991)、佛州奧蘭多(1/2049)。

佛州生活成本高漲，是壓低實質收入的主要原因。根據勞工統計局的統計，佛州2020年2月的實質時薪為25.12元，今年4月跌為24.82元。

報導指出，唯一差堪告慰的是失業率仍低，因此房屋遭法拍的案例不太可能像2007至2009年全球金融海嘯時期那麼普遍和嚴重。

佛州 貸款 勞工

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