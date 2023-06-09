想預覽「末日景象」？克魯曼：可瞧瞧紐約市橘黃霧霾

加拿大野火燎原產生的空汙霧霾把紐約市的天空染成橘黃色。（路透）

末日景象會是什麼樣呢？紐約時報專欄作家克魯曼 從紐約住宅往窗外看，寫道：「這就是世界終結的樣子。不是一聲轟然巨響，全世界就突然毀滅；而是毀在一連串地方性的小災難，災難愈來愈重大，愈來愈擴散。」

加拿大野火燎原產生的濃煙瀰漫著美國東部，濃厚的空汙霧霾把紐約市的天空染成橘黃色，引起全球媒體關注，橘黃霧霾和紅色警戒尤其是焦點。突然間，中國、印度等亞洲大城市數十年來忍受的空汙景觀，如今活生生出現在美加地區。

加國野火凸顯暖化 災難近在眼前

但克魯曼指出，有別於亞洲城市的空汙是當地情況造成的，最近美西野火導致的空汙問題加劇，卻是「氣候變遷 相關災難將至的前兆」。問題不在紐約（以及美東大部分地區）此刻空氣品質災難太引人注目，問題出在之前的空汙問題乏人注意。

紐約是媒體重鎮，受到關注理所當然。重要的是，世人能從這些危機得到什麼教訓？至少，夠多具影響力的人士如今見證到氣候變遷正在眼前發生。

最近這場空汙災難會造成什麼影響？想必數千萬人的生活受到干擾，無疑也會嚴重影響許多民眾的健康，甚至導致一些人早逝。令人遺憾的是，這些後果早在有識之士意料中，他們也已大聲疾呼多年，但操弄氣候變遷政治學的人士卻老是否認這些顯而易見的事，直到...大禍臨頭。

數十年來，氣候科學家不斷示警，全球暖化將導致野火在世界各地頻繁出現。去年，聯合國報告就警告一場「全球性的野火危機」將至，因為許多森林茂密區的氣候變得更高溫、乾燥。瀰漫在克魯曼窗外的濃煙，事實上已驗證氣候專家預言的災難所言不虛。

政客否認現實、散布各種陰謀論

然而，美國至今否認氣候變遷確有其事者，仍大有人在，瞧瞧現在掌控共和黨的是誰便知，也別指望說服他們。前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）7日被媒體問到紐約橘黃霧霾時，他反問：「這是因為野火、氣候變遷，或某種更邪惡的事？」

氣候災難都臨頭了，還有人掰出各種陰謀論，而這些謬論正像野火蔓延。是誰縱火引發加拿大野火？有人懷疑，禍首可能是某種「定向能源武器」（最新版說法是「猶太人的太空雷射光」），或政府的無人機放的火，或反法西斯活躍分子搞的鬼，總之是迫使民眾再度戴上口罩、乖乖待在家的陰謀。

這些陰謀論雖荒謬可笑，卻有不少人信以為真。

氣候災難不只發生在熱帶國家、遙遠的將來

即使是理性人士，即使是接受氣候變遷現實的人士，也認定真正嚴重的氣候災難只會在遙遠的未來發生。然而，情勢愈來愈明顯了，氣候變遷造成的傷害將隨時間推移逐漸增強，先前顯得怪異反常的災難規模愈來愈大、愈來愈頻繁；所謂「百年一見」的洪災、火災、旱災，如今開始每幾年就發生，更多人深受其害。氣候危機勢必愈演愈烈，事實上，那種趨勢早已展開了。

而且，沒有安全的地方可躲藏。有些人可能天真以為，地球暖化只發生在遙遠的熱帶國度，例如印度和中東，對寒帶地區的居民甚至可能是「好事」。但現在，加拿大著火了，素以寒冬和「大湖效應」著稱的紐約州中部，遭受的波及和紐約市一樣嚴重，甚至猶有過之。

抗暖化行動或可延緩災難發生

克魯曼認為，情況勢必會再惡化，即使現在採取有效的氣候行動，也不足以防止災難變得更嚴重、更頻繁。

好消息是，世人終於開始醒悟，並採取真正的抗暖化行動。種種跡象顯示，美國近年來提倡能源轉型的行動，在民間企業踴躍投資乾淨能源蔚為風潮下，快速見效且成效卓著，甚至出乎倡議者的預期。有充分理由相信，其他國家也將跟進。