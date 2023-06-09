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加國濃煙南飄 拜登與杜魯多通話 派出600消防員助滅火

編譯盧炯燊／綜合8日電
拜登總統8日與加拿大總理杜魯多通電話，宣布派出超過600名消防員增援加國，並援助物資，與加拿大消防員一起應對加國史上最嚴重的野火季節。(歐新社)
拜登總統8日與加拿大總理杜魯多通電話，宣布派出超過600名消防員增援加國，並援助物資，與加拿大消防員一起應對加國史上最嚴重的野火季節。(歐新社)

加拿大東部地區的災難性野火，產生的濃煙向南飄揚，影響北美地區的空氣品質，美國東北部大片地區籠罩在橙色霧霾裡；拜登總統已與加拿大總理杜魯多通電話，宣布派出超過600名消防員協助加國撲救野火。

拜登8日發聲明說，自5月以來，美國已派出600多名消防員、支援人員及物資，與加拿大消防員一起應對加國史上最嚴重的野火季節。

早前白宮的聲明說：「總統已指示部署所有可動用的聯邦消防資源，迅速協助控制影響加拿大和美國社區的野火。」

野火所產生霧霾影響民眾健康，當局建議東岸民眾戴上口罩，多項戶外活動宣告取消，北美職棒大聯盟將兩場賽事改期，霧霾也令數百個航班延誤。

加拿大今年野火季節提早到來，迄今發生超過2200起，約430萬公頃(1060 萬英畝)林木被燒毀，是過去10年平均的15倍。其中東岸以魁省最為嚴重，大約有150處野火仍然失控；西岸的卑詩省，目前的野火是有記錄以來第二大。

杜魯多發聲明感謝拜登提供援助，同時將提早到來的空前嚴重野火，歸咎於氣候變化，強調各國必須共同努力應對氣候變化所帶來的破壞性影響。據悉他與拜登通電話時，也討論了共同努力應對氣候變化的必要性。

儘管野火在加拿大很常見，但同時在東部及西部焚燒實屬罕見，使消防資源捉襟見肘，政府需要派遣軍隊協助施救，從而加劇了民眾的擔憂。

參院多數黨領袖舒默回應了氣候變化影響所帶來的擔憂，呼籲美國將協助加拿大的人力及物資增加一倍。他在參院說，「氣候危機是真實的，而且會持續存在，我們必須採取短期和長期行動應對氣候危機」。

不僅美國，世界各地盟友也承諾協助加拿大。南非、澳洲、紐西蘭已派遣消防員到加國； 歐洲的法國、葡萄牙及西班牙也派出280個消防員協助加拿大對抗野火。

加拿大 拜登 杜魯多

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