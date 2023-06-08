潘斯打移民牌、美國夢 不提4年「川普副手」經歷

前副總統潘斯7日在愛荷華州正式啟動投入共和黨總統初選的選戰，將展開密集造勢活動。圖右為潘斯夫人凱倫。(Getty Images)

前副總統潘斯7日宣布參選2024年總統，他的新競選網站以編年方式列舉從政成就，但漏掉他擔任前總統川普 副手那四年；他還強調自己是移民 之子，祖上由愛爾蘭移民來美，落實美國夢；專家指出他與福音教派關係深厚密切，理論上仍有勝出機會。

每日郵報(Daily Mail)報導，潘斯的新網站簡介有四年的斷層，很微妙；網站寫道，「他們(指川普及潘斯)2016年11月8日由美國人民選出，2017年1月20日就任」，接下來便是「2021年2月，副總統潘斯以傑出訪問學人身分，加入傳統基金會」。

國會山莊暴亂案之後，潘斯與川普決裂，若有人好奇潘斯該如何處理這種狀況的影響，答案或許就在他自介段落的留白。

留白也凸顯潘斯團隊面臨的困窘；他競選想主打兩人主政時減稅、與外國如伊朗對峙等政績。

潘斯想獲得共和黨 提名，必須贏得川普基本盤的票；但問題就此浮現，潘斯拒絕顛覆憲法，助川普繼續掌權，而遭川普批評大罵。潘斯的助理們承認有這項挑戰，準備直球對決。

潘斯在宣布參選視頻上凸顯自己是國家心臟區之子、愛爾蘭移民之孫；他形容自己家族落實美國夢，曾任職國會議員、州長及副總統，深感榮幸，對國家的進步、更強大繁榮，引以為豪。

專家：對壘川普仍有贏面

潘斯目前在共和黨候選人民調中排第三，按FiveThirtyEight的數據，他的支持率為5.4%，遠遠落後於佛州州長德桑提斯的16%，遑論川普的53.7%。

但潘斯支持者認為，川普及德桑提斯都走民粹路線，仍然有選民渴盼回到雷根時代的小政府、強大外國政策的保守主義。

政治民嘴認為，潘斯資歷完備，應該還有機會，他最大強項在與福音教派關係密切，源遠流長。

但看好潘斯的人實在不多。即便川普「自爆」，一個財政及社會保守派人士如潘斯想贏得普選，也要煞費思量，而且潘斯無法自然而然地囊括福音教派的選票，其他參選的保守派人士在共和黨內初選實力也很強大。