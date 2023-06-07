「這裡像鬼城」舊金山治安差 居民、企業往外逃

舊金山市區治安持續惡化，許多企業和小商業紛紛遷出，圖為遊民睡在舊金山市區戲院門前。(Getty Images)

加州舊金山 近來治安急遽惡化，宛如犯罪天堂，許多居民甚至企業都成為受害者，不少居民被迫搬離市區，一家私人保安公司華裔老闆接受媒體訪問時，坦言「受夠了」，並指責舊金山市長布里德(London Breed)領導無方，對於維護治安毫無作為。

舊金山居民、也是私人保全公司業者王湯姆(Tom Wong，音譯)5日接受FOX Business頻道記者艾希莉·韋伯斯特(Ashley Webster)訪問，坦言舊金山已不再是他從小熟悉的家鄉並已經搬離市區。

「我搬到郊區是因為那裡比較安全，而且以住家為主的環境，居民彼此照顧，有一種社區意識。」王湯姆還補充道：「但是在舊金山市區，沒有那種感覺，舊金山已經無法無天，根本看不到任何有抱負的年輕人，他們只會拿居民和企業出氣。」

舊金山治安惡化，遊民問題也很嚴重。圖為遊民在舊金山市區當街而睡。(美聯社)

王湯姆表示灣區犯罪猖獗程度，已經「嚴重」影響他經營的保全公司：「他們偷走公司業務所需的電腦和用具，他們還砸碎窗戶，連公司專用公務車也被砸毀、設備也被拿走，所以我們無法巡邏，我們無法執行大部分業務。」而且王老闆坦言，不只他的公司受害，連他的座車也多次遭受攻擊。

當記者韋伯斯特反問一句：「你會怪誰？」王湯姆不假思索回答：「市長和市議會。」並強調：「他們領導方式真是太可怕，錯在市長身上，她是一個失敗領導人，她趕走科技業，居民搬走、科技人士也搬走，這裡宛如一座鬼城，我們真的受夠了」。

舊金山市區治安持續惡化，許多企業和小商業紛紛遷出，圖為舊金山一座購物商場顯得十分冷清。(Getty Images)

根據報導，數月以來，包括諾斯崇百貨(Nordstrom)、華格林(Walgreens)和全食超市(Whole Foods)等數家零售百貨業紛紛逃離舊金山；連鎖服飾店Old Navy預計今夏結束舊金山市中心分店營業；還有總部位於舊金山的服飾連鎖店Gap Inc.也宣布，一旦Market Street分店租約到期，7月1日起也將結束營業；就連推特(Twitter)執行長馬斯克 (Elon Musk)也將舊金山治安惡化現況視為「後世界末日」(post-apocalyptic)來臨。