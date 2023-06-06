共和黨總統參選人本周添3人 克利斯蒂、北達州長將跟進潘斯

前新澤西州州長克利斯蒂預計本周宣布加入共和黨總統提名的跑道。（美聯社）

共和黨 總統參選戰將本周再增三人，前副總統潘斯、前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)、現任北達科他州州長柏根(Doug Burgum)預計很快跟進；紐約時報5日報導，共和黨提名 戰場變得擁擠，是因為有志於白宮的人發現佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)想成為挑戰前總統川普 的不二人選，現在很吃力，所以自己有機會。

對全國共和黨選民所做民調顯示，德桑提斯支持率目前落後川普約30個百分點，其他人都沒進入向兩人叫板距離，但四分之一共和黨人還想在兩人以外找替代人選，因此其他人激烈競奪該位置。

克利斯蒂6日將在曼徹斯特市(Manchester)外的「新罕布夏政治研究所」宣布參選；他2016年早早退出共和黨內初選，改而支持川普，但已把自己打造成共和黨圈子裡，批川火力最強的人。他宣稱川普教唆支持者攻打國會山莊之後，已不適任總統，他的競選團隊表示，打選戰時焦點想用這一點來攻擊川普。

潘斯打算7日在愛阿華州首府第摩因(Des Moines)的選民集會上宣布參選；潘斯2016年成為川普的搭檔，是因為他取得社會保守派的信譽，但他在黨基本盤的明星光彩，因為拒絕配合川普而告消褪。潘斯跟愛阿華州保守派關係緊密，很可能把選戰聚焦於當地，而在明年提名選戰的打響第一炮聲勢。他競選時打算向選民重新介紹自己，而非川普的副手。

柏根打算7日在北達科他州最大城市法戈(Fargo)宣布參選。這位州長在故鄉州以外名氣不大，靠著電腦軟體發大財，打算自費打選戰。他表示，相信有六成的美國選民是「沉默的大多數」，目前意識形態爭辯激烈，主宰了政治，大多數人覺得自己被忽略，「肯定有人熱切希望有其他選擇」。

共和黨角逐初選提名者還有川普、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、美國駐聯合國前大使妮姬‧海理(Nikki Haley)、南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)、生物科技創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)，以及阿肯色州前州長哈欽森(Asa Hutchinson)。