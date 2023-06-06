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潘斯遞交文件宣告參選總統 向前老闆川普下戰書

編譯周芳苑／綜合5日電
前總統潘斯正式登記爭取共和黨提名，挑戰川普參選總統。（路透）
前總統潘斯正式登記爭取共和黨提名，挑戰川普參選總統。（路透）

共和黨籍前副總統潘斯(Mike Pence)5日提交申請文件給聯邦選舉委員會，宣告2024年參選總統，對前老闆川普(Donald Trump)下戰書，在黨內初選和川普對壘；兩年前，潘斯在國會大廈發生暴動時逃命，兩人便已分道揚鑣。

潘斯預訂7日在愛阿華州首府第摩因(Des Moines)，透過影片和演說正式宣布角逐2024年總統大選共和黨提名，當天正好是他64歲生日。

目前，川普在提名競選中領先，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)民調排名維持第二；儘管如此，潘斯支持前任政府的許多政策，支持者從他身上看到可靠的保守派道路。

2020年總統大選後，川普曾試圖推翻選舉結果，但當時他的副手潘斯在國會中拒絕跟隨；針對川普支持者於2021年1月6日闖入國會山莊一事，潘斯曾發聲譴責。

潘斯參選提名將回歸與共和黨建制派相關、但因川普而被拋棄的立場；潘斯警告黨內日益猖獗的民粹主義浪潮，多位顧問認為他是唯一的傳統雷根風格(Reagan-style)保守派。

潘斯支持禁止墮胎、反對學校跨性別認同政策，並表示美國應提供烏克蘭更多支持，以對抗俄羅斯侵略。

任副總統期間，潘斯一直忠誠捍衛川普，直到2021年國會大廈發生暴動，川普試圖說服潘斯及其支持者相信潘斯有權單方面推翻2020年總統大選結果，激動人群高喊「吊死潘斯」，迫使潘斯與家人、幕僚逃離國會。

潘斯任副總統期間從不批評川普，並對外妥善詮釋川普非正統言論和政策宣示，國會大廈暴動後兩人鬧翻，公開互批。

潘斯花了兩年半擺脫川普色彩，迄今仍有許多人指責他未配合川普翻轉兩人選舉失敗的局面。

美國史上僅六位前副總統入主白宮，包括現任總統拜登(Joe Biden)。

川普 提名 共和黨

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