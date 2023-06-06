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闖華府禁區小客機墜毀前 機師疑已昏迷

編譯陳韻涵／綜合5日電
一架西斯納小飛機4日闖進華府禁飛區，引起一場虛驚。(翻攝自ABC新聞)
一架西斯納小飛機4日闖進華府禁飛區，引起一場虛驚。(翻攝自ABC新聞)

4日闖入華府禁區的小飛機持續飛行至燃油耗盡墜毀，機上四人全數罹難，升空攔截的戰機飛行員並目睹小飛機機師癱倒駕駛座；官員表示，小飛機啟用自動駕駛，機師昏迷疑與失壓有關，將深入調查。

這架Cessna 560 Citation V噴射客機4日從田納西州起飛，原定飛往紐約長島的麥克阿瑟機場，卻在飛抵長島上空後，掉頭飛向華府。

當天下午3時5分，小飛機靠近華府兩處飛航禁區，包括白宮、國家廣場(National Mall)和副總統官邸的領空，六架美軍F-16戰機分別從馬里蘭、南卡羅來納和新澤西州基地緊急升空攔截；在前述飛航管制區，飛機的飛行高度不得低於1萬8000呎；事發當時，拜登總統與弟弟吉米(Jimmy)在安德魯聯合基地(Joint Base Andrews)打高爾夫球，他事後聽取簡報。

華府擁有白宮、國會等重要機構，1萬8000呎以下空域設為「禁飛區」，禁止商業及民...
華府擁有白宮、國會等重要機構，1萬8000呎以下空域設為「禁飛區」，禁止商業及民間飛機進入。(美聯社)

飛行數據顯示，當天下午3時23分，小飛機開始旋轉下墜，九分鐘後墜毀。

F-16飛官目睹他癱倒

消息人士透露，緊急升空攔截的戰鬥機飛行員表示，目睹客機駕駛昏厥傾倒駕駛座。

專家表示，目前公開的飛行數據顯示機師喪失意識，而這架客機啟用自動駕駛，直到燃油耗盡。

一架小飛機4日闖進華府禁飛區，空軍F-16戰機緊急起飛攔截。(翻攝自ABC新聞)
一架小飛機4日闖進華府禁飛區，空軍F-16戰機緊急起飛攔截。(翻攝自ABC新聞)

國家運輸安全委員會(NTSB)人員5日徒步前往小飛機失事的偏遠山區，領導調查的格哈特(Adam Gerhardt)表示，將在現場停留三到四天，之後再以直升機吊掛方式將「破碎不全」的機體殘骸運往德拉瓦州深入調查。

格哈特表示，這架飛機不必裝飛行紀錄器，但可能有其他航空電子裝置可提供數據，研判究竟發生什麼事。

失事的飛機註冊在佛州「墨爾本Encore汽車公司」(Encore Motors of Melbourne)名下，該公司老闆隆佩爾(John Rumpel)表示，他的女兒艾迪娜‧埃扎里安(Adina Azarian)、兩歲半的孫女艾利亞(Aria)和保母在機上，一行人拜訪他家後，原定返回紐約東漢普頓(East Hampton)的家中。

機師昏迷疑與失壓有關

隆佩爾表示，機師海夫納(Jeff Hefner)偶爾幫他開飛機超過五年。聯邦航空管理局(FAA)初步資訊顯示，海夫納是經驗豐富的機師，具備駕駛波音737大型客機等其他噴射機的資格，最近一次檢核高階醫療證照是在去年10月。

專家表示，機師喪失意識可能與失壓有關。隆佩爾則說，當局告訴他，機內成員可能在飛機失壓後昏迷，「飛機每分鐘下墜2萬呎，沒有人能承受那樣的墜落壓力。」

華府 長島 新澤西州

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