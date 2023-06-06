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加州控佛州 4天2度專機丟包無證客

記者顏伶如／綜合報導
加州首府沙加緬度連續有兩架私人包機載送無證移民，以丟包方式將他們留在當地，加州指這些移民來自佛州。圖為去年佛州以包機方式將無證移民送往麻州瑪莎葡萄園。(翻攝自WTSP新聞)
加州首府沙加緬度連續有兩架私人包機載送無證移民，以丟包方式將他們留在當地，加州指這些移民來自佛州。圖為去年佛州以包機方式將無證移民送往麻州瑪莎葡萄園。(翻攝自WTSP新聞)

加州官員表示，5日再度發生無證移民被私人專機載到加州首府沙加緬度下機的事件，相同模式在四天之內已出現兩次；官員說，佛羅里達州政府5日在德州邊境地區載走希望向美國申請庇護的無證移民，用納稅人稅金出動私人專機，將無證移民送到加州。

加州官員說，被載到加州的無證移民遭到誤導，收容中心與社工人員則是對於突如其來的移民安置與援助問題措手不及。

共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)及其他佛州官員均未發表評論；2022年底，德桑提斯以60多萬元費用租用專機，從聖安東尼奧移民收容中心載運49名委內瑞拉人到麻州度假勝地瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)，事件發生第一時間，包括德桑提斯在內的佛州官員都保持沉默。

16名無證移民3日被私人飛機載到沙加緬度，從機場改乘巴士被載到當地一所教堂門口釋放；加州檢察長邦塔(Rob Bonta)在事發後便啟動調查，地方官員、宗教團體則為連續抵達的兩批無證移民安排食宿等事項。

美聯社報導，被載到加州釋放的無證移民大多為哥倫比亞籍與委內瑞拉籍，其中許多人表示，加州根本不是想要前往的目的地。

加州州長紐森(Gavin Newsom)批評德桑提斯是「既小氣又可悲的男人」；紐森也說，加州可能以綁架罪名提告。

另一方面，德州貝克薩爾郡(Bexar County)警長辦公室5日宣布，去年無證移民被私人飛機載往瑪莎葡萄園的事件，警方已建議檢方提出刑事起訴，罪名包括非法拘禁(unlawful restraint)輕罪與重罪。貝克薩爾郡警長辦公室發言人賈西亞(Johnny Garcia)則說，被告姓名暫時不對外公布。

美聯社報導，被載到沙加緬度的兩批無證移民，運輸過程中都沒有經過佛州，而是在德州艾爾帕索(El Paso)遇到聲稱可以幫忙安排工作且提供佛州核發文件的人士，被安排從德州搭車到新墨西哥州，然後再以專機載到加州。

加州 移民 佛州

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