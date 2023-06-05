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川普再威脅「廢出生公民權」 恐成激進反移民說詞主流

編譯潘勛／綜合4日電
川普揚言，若再度當選，將取消移民子女的出生公民權。(Getty Images)
川普揚言，若再度當選，將取消移民子女的出生公民權。(Getty Images)

前總統川普上周提供「彈藥」給移民鷹派，矢言自己若再當選總統，必頒布總統令，註銷在美出生即有公民權現象；支持移民權團體立刻指出，川普擔任總統四年任內，對這招光說不練，但此時放話，恐成為激進反移民說詞的主流，共和黨候選人爭相採用。

國會山莊報(The Hill)報導，進步派移民權倡議團體「美國聲音」(America's Voice)法律顧問李奧波德(David Leopold)表示，川普的話給白人民族主義派跟極端分子很好的說嘴論點；再來，共和黨內初選即將展開，會大談移民、邊界、移民入侵，以及各種極端、危險、反猶太、種族仇恨說詞。

川普的提議平添憂慮，共和黨角逐總統候選人提名者，會爭搶對付移民最極端的位子，一旦當選總統，可能還會受到壓力要付諸實行。

出生在美即有公民權受憲法第14修正案保護；條文言明一切「出生於或歸化入美國，自此接受司法管轄」者，為美國公民。

倡議終結出生在美即有公民權人士主張，無證移民不接受美國司法管轄，故此他們的小孩不能只因出生在本地，就取得公民權。

這種論調雖不新鮮，但川普身為最高階倡議者，讓它取得新生命。

只是，川普四年總統任內有很多機會簽發總統令，或者設法正式挑戰第14修正案的流行詮釋，但他沒選擇那麼做。

他宣布若當選，第一天就頒布如此的總統令，時間點在展開愛阿華州各站競選造勢之前；他在當地對黨內提名最強勁對手、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)大肆冷嘲熱諷。

矛頭轉向移民權，包括出生地公民權，在共和黨內初選可能是勝出的策略，但是在大選中行情如何，依民調來看並不明顯。

川普在總統任內兩次公開談及這項課題，一次在2018年接受Axios訪問，另一次則在2020年選舉敗給拜登總統之後不久。訪問之後進行的民調大致顯示，美國民眾對出生地公民權這個問題的回答並不一致，要看問題怎麼問，如此意味大多數受訪者不知道誰有資格取得出生地公民權。

移民 川普 共和黨

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