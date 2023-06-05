愈來愈多華人繞千哩路 經中美洲盼入美 「中國人現象」成趨勢

美國南部邊界最近出現大批無證中國移民，圖為中國移民歷經艱險，抵達德州邊界。(路透)

大多數想穿越美墨邊境的移民 都是拉丁美洲人，但愈來愈多華人不辭危險，走經拉丁美洲陸路來到美南邊界，尋求進入美國；有些人甚至跋涉過十個國家，光是走穿中美洲陸路便得走2500哩路，想到就叫人大吃一驚，但對許多中國人而言，坐直航班機再請求庇護之類更安全途徑，根本想都別想。

保守派網路雜誌The Dispatch報導，沒有簽證的中國公民一般先飛到香港 ，很多人再飛到南美洲唯一對中國旅客不必簽證入境的國家厄瓜多，抵達中南美大陸後，他們再首途往北，到美墨邊界，有人搭巴士、汽車，有人徒步。

那條移民路徑要走經哥倫比亞與巴拿馬邊界的「達連隘口」(Darién Gap)，當地無路，穿越至少60哩的叢林、沼地及山區地形，要花上10天才能走完，尤其是有帶小孩同行的時候。

路透(Reuters)指出，要由厄瓜多找路到巴拿馬，意味要花錢請嚮導，每名成人要價達1200元，小孩700元；華爾街 日報(WSJ)則說花費貴得多，由7000元到1萬元都有。

繞經拉丁美洲到美墨邊界的移民群體裡，中國公民事實上只占很小一部分，但人數增加速度卻非常可觀。「華府論拉丁美洲」(WOLA)組織學者艾薩克森(Adam Isacson)表示，在2023會計年度前六個月，相形2021年同期，這類移民已由92人驟增為6664人，成長比率高達7000%。

華府自由派智庫「卡托研究所」(Cato Institute)學者比爾斯(David Bier)表示，人們由極遠國家而來，近幾年數目可謂爆炸，「中國人現象」僅屬更大趨勢之一。

巴拿馬政府指出，2010到2021年間，繞經「達連隘口」的中國人不到400人。在2020年人數突破2000人，單在2023年前三個月，由「達連隘口」進入者便超過2200人。

中國人近些人想入美人數激增，原因之一在經濟由新冠疫情復甦得太慢；不少小企業老闆向路透表示，「新冠封城期間，生計都垮了」。

其他人則有不同理由。一群中國移民對華爾街日報表示，自己想取得更好的經濟機會，或者因支持香港民主抗議，而想躲避中國官員的騷擾。

比爾斯指出，尋求庇護的中國人宣稱想躲避迫害，美國移民法院同意的機率，要比其他人來得高。