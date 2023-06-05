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中國人在美申請庇護 成功率達58% 中美洲人僅10%

編譯俞仲慈／綜合4日電
愈來愈多中國公民鋌而走險，偷渡來美，尋求庇護。圖為一群偷渡客在達連隘口雨林中，朝巴拿馬前進。(美聯社)
愈來愈多中國公民鋌而走險，偷渡來美，尋求庇護。圖為一群偷渡客在達連隘口雨林中，朝巴拿馬前進。(美聯社)

近幾個月來，除了大批中南美洲無證移民湧進南方邊境尋求庇護，還有數以千計中國公民因為政治或經濟因素，不惜冒險來到美墨邊境尋求庇護，不過這批中國無證移民申請庇護成功率達58%，遠比其他中美洲無證移民成功率的10%，高了好幾倍。

父子上月申請 已安置紐約

來自中國河南省40多歲男子山姆(Sam，化名)帶著16歲兒子，取道泰國、土耳其來到拉丁美洲，並經過厄瓜多、巴拿馬和瓜地馬拉等七國，終於在上個月，抵達德州布朗斯維爾(Brownsville)申請庇護，雖然被邊境巡邏隊逮捕並拘留五天，但這對父子已被安置在紐約州奧伯尼(Albany)，靜候法院10月開庭。

根據統計，2022年約有2000名中國無證移民申請庇護，與2021年77人相比，堪稱人數大爆發，根據官方統計，中國公民申請庇護成功率達到58%，相較之下，瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多等國無證移民申請庇護平均成功率只有10%。

中國無證客增加 多方究因

針對越來越多中國無證移民申請庇護的現象，基督教非營利組織「對華援助協會」(China Aid)主席傅鮑勃(Bob Fu)將原因歸納為：中國人權和宗教自由惡化；前總統川普總統任內邊境政策的倒退；社交媒體散播無證移民申請庇護的訊息，導致中國公民不遠千里冒險前來。

曾參與中國廣州多起社會運動的維權人士山姆也表示：「這波中國外移潮凸顯百姓不滿習近平施政倒退以及嚴格的防疫封城措施，就像地震前動物為了逃命而相互踐踏。」

學者：疫情重創中國經濟所致

奧伯尼紐約州立大學(University of Albany)中國移民社會學教授梁載(Liang Zai，音譯)則認為疫情重創中國經濟也是迫使中國公民外移的主因：「和四、五年前相比，經濟重創對低技術勞工而言，堪稱一場毀滅性災難。」並強調美國實施嚴格的簽證制度和旅行限制，被使中國公民只能非法偷渡美墨邊境。

洛杉磯移民律師，也是非營利組織「移民之聲」(Voices of Immigrants)負責人鄭存柱(Zheng Cunzhu)個人已經協助逾百名中國農工，並為安置更多來自邊境的中國移民，開始承租AirBnB客房，鄭存柱強調：「清零政策嚴重傷害中國老百姓，很多人以前不關心政治，但疫情讓他們覺醒，意識到中國真的沒有自由。」

移民 庇護 疫情

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