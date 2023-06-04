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CBO：債限法案工作要求 10年反增21億 違背共和黨削支

記者胡玉立／綜合報導
國會通過的債限法案，要求領取「營養補充援助計畫」(SNAP)福利者須工作，卻因為退役軍人、無家可歸者及脫離寄養家庭制度的年輕人擴大提供糧食券，花費反而更多。圖為紐約遊民領取糧食援助。(Getty Images)
國會通過的債限法案，要求領取「營養補充援助計畫」(SNAP)福利者須工作，卻因為退役軍人、無家可歸者及脫離寄養家庭制度的年輕人擴大提供糧食券，花費反而更多。圖為紐約遊民領取糧食援助。(Getty Images)

無黨派國會預算處(CBO)日前估計，在國會通過的債限法案中有關「營養補充援助計畫」(SNAP)福利領取者必須工作的要求，雖然可以節省經費，但這一法案為退役軍人、無家可歸者及脫離寄養家庭制度的年輕人擴大提供糧食券，平均每月增加近8萬人，花費反而更多；聯邦支出將因此在10年內增加21億元。開支不減反增，與共和黨立法者削減開支的承諾，相去甚遠。

共和黨人在過去幾十年來一直努力擴大SNAP和其他政府援助計畫的工作要求規範；這樣的工作要求規範，最早是自1996年福利改革開始實施。

現行法律要求大多數18至49歲、無受撫養人、身體健全的成年人，若想在三年內獲得三個月以上的SNAP福利，每月至少要工作或參加培訓計畫80小時。債限法案針對這些工作要求逐步提高年齡限制，到2025年最高年齡將提高到54歲。但共和黨與民主黨妥協的結果，該擴大工作要求條款將在2030年到期；屆時工作要求最高年齡，將降至至49歲。

折衷後的債限法案，退伍軍人、無家可歸者和脫離寄養家庭制度的年輕人，可豁免在接受SNAP福利三個月後找工作或培訓要求。這些額外福利也將在2030年到期。

CBO表示，新的SNAP工作要求規範，將使SNAP支出在10年內減少65億元；但民主黨為退伍軍人、無家可歸者和其他人增加的豁免，10年內將花費68億元。因為這些變化在分階段實施時會有所重疊，為妥善執行須另花費12億元。

不過，眾院議長麥卡錫和眾院農業委員會主席湯普森(Glenn Thompson)表示，CBO估計不正確，一些已豁免工作要求的SNAP受惠者，可能被重複計算。

參與談判的共和黨人稱讚這些變化是合理的；共和黨籍南達科他州聯邦眾議員強生(Dusty Johnson)表示，「這些工作要求並不苛刻，也不繁重。就是由當地食物銀行，為身體健全、沒有懷孕、家裡沒有小孩、住在有工作的地區的人提供為期一周共20小時的工作培訓、教育或志願服務。」

共和黨 福利 眾院

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