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拜登簽署債限法案 紐時：美債將持續迅速增加

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統(前)3日簽署提高債限法案，從而避免了美國債務違約的危機。圖為他當天前往華府一教堂做彌撒。(美聯社)
拜登總統(前)3日簽署提高債限法案，從而避免了美國債務違約的危機。圖為他當天前往華府一教堂做彌撒。(美聯社)

拜登總統3日簽署提高債限法案，該法案經過數周討價還價後獲得國會通過，也避免災難性違約。不過，紐約時報分析，從債限協議結果看來，美債將持續迅速增加。

白宮3日宣布，拜登已簽署「2023年財政責任法案」(Fiscal Responsibility Act of 2023)後，使該法案正式成為法律。這項法案可將政府借貸權延長至2024年，同時削減聯邦開支。

儘管舉債上限將凍結兩年，避開政府債務違約的危機，聯邦預算未來10年則將小幅刪減1.5兆，但紐時分析，美債將持續迅速增加。如何有效降低高達31兆4000億元的國債，從這次債限談判過程可以看出，國會議員之間要取得重大突破，其實非常困難，甚至根本不可能。

報導指出，即使納入剛通過的債限法案預算縮減，美債在2030年之前恐將上看50兆元；從債限協議內容可明顯看出，短期內國債並沒有降低的機會。

債限協議中並未對國防支出做出重大削減，而國防支出金額則超過非國防項目的可支配支出。兩黨談判代表在債限磋商之初已取得默契，不會改變未來10年聯邦支出成長幅度最大的兩個項目：社安金與俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險(Medicare)。

根據估算，由於越來越多戰後嬰兒潮世代退休後符合領取福利資格，社安金與紅藍卡未來10年內將出現開銷暴增。

紐時指出，至於政府收支問題另一端，也就是稅收，共和黨談判代表在這次債限磋商中則拒絕交涉。拜登提議對高所得富人、大型企業加稅以創造數兆元新稅收，但遭到共和黨打回票。經過協商，兩黨談判代表最後同意削減國稅局(IRS)去年獲得增加，旨在加強查緝逃漏稅的經費。

報導指出，共和黨企圖把國債高築的問題定調為只跟政府支出有關，而不是稅收方面也出問題，但從21世紀初以來，兩黨分別推出的各種減稅方案，讓國債因此增加數兆元。

主張降低國債的倡議團體對於債限協議表示歡迎，認為這是降低美國對舉債過度依賴的第一步。不過倡議團體喊出大幅刪減退休福利、增加稅收的訴求，拜登與麥卡錫卻都興趣缺缺。

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