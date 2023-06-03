六四34周年 眾議員提案悼念 譴責北京打壓人權
「六四事件」今年34周年，眾院外委會印太小組主席金映玉等多名跨黨派眾議員提出決議案，悼念六四受害者，譴責北京持續打壓中國及香港的人權及基本自由。
中央社報導，這項決議案是由金映玉（Young Kim）及眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）領銜提出，並獲得其他11名眾議員連署支持。
決議案指出，1989年6月3日至4日，在中共領導人令下，解放軍派出軍隊與坦克車至北京及鄰近區域，對和平示威者掃射，造成數千人傷亡。北京之後對此事件進行言論審查，阻止外界公開悼念受害者，甚至騷擾、拘禁或逮捕呼籲公布完整傷亡及遭拘捕人數的人士。
決議案指出，即便在六四事件多年後，北京持續並加大對人權與基本自由的打壓，包括在香港、新疆與西藏。
決議案呼籲北京當局停止對六四事件進行言論審查，接受聯合國人權高專進行完整獨立調查，並允許流亡海外六四參與者，得在不會面臨報復風險下返回中國。
金映玉說：「這項決議案向外界傳達團結訊號，美國會持續在世界舞台上作為自由、希望及機會的燈塔。」
眾議院決議案不會遞交總統簽署，故不具法律效力。
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