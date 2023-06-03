民運領袖召集 紐約六四紀念館開幕 王丹：盼所有人銘記歷史

紐約六四紀念館中，香港特別展廳的展品。(記者顏嘉瑩／攝影)

為紀念1989年天安門事件而設的紐約「六四 」紀念館，2日在曼哈頓 中城舉行開幕式，多位親身參與的前學生領袖作為創始成員出席，希望籍此館延續過去慘痛記憶，並啟發更多人了解歷史、追求民主。

紀念館最初由八九民主運動領袖之一王丹在2021年夏天提議建立，隨後召集成立由數十位民運人士組成的「紀念館籌備委員會」，成員包括王丹、吾爾開希、張伯笠和周鋒鎖等人，最後決定選址於中城賓州車站(Penn Station)附近。

王丹2日在開幕式上表示，當年激動人心的民主運動，和隨之而來的無情鎮壓，不僅是民主發展的轉捩點，也是目前全球危機的真正起源；槍聲不僅打碎了人民的夢想，還令中國政權對人類文明構成威脅。他說，這樣的歷史事件值得所有人銘記，因此創立紀念館，讓人們銘記曾經的民主夢想，和多人為之付出的努力。

王丹(左)、于大海(右)分別在開幕式上致辭。(記者顏嘉瑩／攝影)

流亡異議人士魏京生致詞表示，成立紀念館一直是多人的心願，如今成功開館也證明民運事業在艱難困苦中踏實前進；雖然在過去數十年有人熱情減弱、美國支持收縮，但中國民眾反抗情緒上升，希望在這個有紀念意義的日子裡，透過展覽讓人們銘記付出不同代價的英雄。

流亡六四學運領袖、核心籌備組成員周鋒鎖說，此次開幕可謂歷史性時刻，展館不但是關於過去的紀錄，更是對於未來的期許；作為唯一講述血腥歷史事件之地，希望能為新世代民主運動貢獻養料，鼓勵新一代為爭取自由努力。

周鋒鎖展示「國殤之柱」復刻旗幟。(記者顏嘉瑩／攝影)

六四親歷者、紐約六四紀念館館長于大海則表示，目前場地並未達到紐約對於設立博物館的要求，因此定名「紀念館」，未來將嘗試尋找永久性館址。

此外，普林斯頓大學東亞系榮休教授林培瑞(Eugene Link)和哥倫比亞大學政治系教授黎安友(Andrew Nathan)等人，亦致詞表達建館的意義和紀念的重要性。

展館位於曼哈頓第六大道與32街和百老匯街交會處，展廳面積約2000平方呎，展品包括剪報、寫給入獄的抗議者信件、來自事件現場的衣物、橫幅、帳篷及油印機等。此外，館內也為香港 民主抗爭運動開闢了一個專門展廳，策畫人楊錦霞表示，布置設計均由流亡海外的香港青年完成。