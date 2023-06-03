台男控9年前在法拉盛性侵未遂 王丹現身紐約否認：不會回應

在臉書簡短回應被控當年涉嫌性騷擾後，中國異議人士王丹對本報記者重申並無此事。(記者康錦卿／攝影)

台灣民進黨爆發性騷擾 風暴後，一名台灣前政治工作者李姓男子2日在臉書 指控中國民運人士王丹，9年前在紐約法拉盛某家飯店對他性侵未遂；王丹2日在紐約現身並對此事表示，「沒有發生的事，是要我怎麼講？」對沒有發生的事情和評論，他不會在意，也不會回應。

中國發生天安門事件34年後，六四 紀念館2日上午在曼哈頓揭幕；此前王丹已在臉書回應台灣一位李姓男士指控他企圖性侵，王丹在六四紀念館揭幕儀式後，也首次針對性騷擾及性侵未遂事件發言。

「今天是六四紀念館成立的重要日子，我很忙。」王丹面對記者詢問此事，不疾不徐地說，「沒有發生的事情，我不會回應；即使外界有任何的評論，我也不會在意，也不會回應。」

記者追問王丹，是否認識當事人李姓男子，王丹沒有回答，僅重申：「沒有發生的事，無法回應。」

根據李姓男子在臉書的指控，他當時還未滿20歲，在台中某次的聚會中認識了王丹和他的謝姓助理，「王丹」這個曾經出現在歷史課本的人物，還有他過往被人歌功頌德的經歷，讓他非常憧憬，「就像是看到名人一樣。」

台灣前政治工作者李姓男子2日在臉書上指控王丹2014年在紐約法拉盛對他性侵未遂。（取自臉書）

沒想到王丹對這位剛認識的李男，就提出共同赴紐約和洛杉磯的邀請，李男也欣然同意，同行的還有王丹的謝姓助理。

李男在臉書上清楚記載當天日期是2014年6月6日。未料，到了紐約法拉盛一家旅館後，李男指稱，王丹在旅館房間藉機從背後摟抱他，對他強吻，企圖脫掉衣物性侵；李男後來以剛做完肛門手術拒絕，王丹才收手。

李男指稱，王丹在後來一星期的旅程中，不斷用言語和笑話性騷調戲他；他向謝姓助理反應，對方說只是玩笑話，讓他整趟美國行處在恐懼之中，只能一直忍耐。

「我真的很害怕，那一趟美國行是我此生最害怕的時光之一。」李姓男子在臉書上說，在美國他人生地不熟，言語也不通，完全無法報警，也不曉得該怎麼辦，只能一直忍耐到返回台灣後，「將自己關在租屋房內好幾天，每天用哭泣及恐懼，試圖忘記那強顏歡笑、故作鎮定的七天。」

李男表示，本早在2020年就想要說出口，但那時候他是一個政治工作者，甚至是一個未對家人出櫃的同志，最後並未說出此事。

李男在臉書指控王丹後，王丹的臉書湧入許多留言，要求王丹說清楚究竟指控是否屬實。

王丹後來在臉書以三點回應：第一、這位作者所說的什麼「性騷」之事完全不存在。第二、以上已經清楚說明。我還有很多事情要忙，不會再做什麼回應。第三、我的政治活動不會受到任何影響，繼續推進。

「一早起來，看到這個，有點無奈，但也不驚訝。」王丹在臉書上表示，指控他的「作者」，「自己說特意選擇『六四』這個時間點，以及他特別強調的，希望政治圈人士對我如何如何，這樣的表述，其實已經說明了問題。」