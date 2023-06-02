德桑提斯競選活動失控罵記者 連喊2次「你瞎了嗎」

德桑提斯在新罕布夏州的競選活動上情緒失控，連罵記者「你瞎了嗎」。（路透）

佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)1日在新罕布夏州 舉辦的首個競選活動上一度情緒失控，活動尾聲時接連兩次對記者怒喊「你瞎了眼嗎」(Are you blind)。

德桑提斯在拉科尼亞(Laconia)的「海外退伍軍人協會」(Veterans of Foreign Wars)分會向100多名觀眾發表演說，會後美聯社記者匹伯斯(Steve Peoples)詢問德桑提斯為何不像大部分總統參選人一樣接受觀眾提問，德桑提斯的情緒明顯變得激動。

他回答：「人們過來找我，與我交談，你在說什麼？你沒看見嗎？你瞎了眼嗎？你瞎了眼嗎？大家過來找我，對我說他們想和我談論的。」

當時德桑提斯正一邊走出海外退伍軍人協會大廳，同時與人群握手合照，並未站在講台回答問題，讓選民能聽清楚其回答。

德桑提斯的這一舉動令前來聽他演說的部分共和黨 人感到驚訝。

曼沙拉曼尼(Vikram Mansharamani)去年曾參與新罕布夏州共和黨眾議員提名競選但未成功，他表示：「沒有提問或任何與觀眾互動的環節，我們希望聽到候選人的回答，作為本州的公民，我們有自己的問題要問。」

曼沙拉曼尼讚賞德桑提斯處理選民關注的議題，但是在演說過後播放他的影片，曼沙拉曼尼表示這不是他想看到的。

德桑提斯發言人葛里芬(Bryan Griffin)在推特發文辯護，表示該名記者在德桑提斯被新州選民「包圍」時提問題，當時人群正在提問及和德桑提斯合影，「這充分說明了現代媒體對真相視而不見、置若罔聞」。