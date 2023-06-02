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川普猛批黨內競爭者 酸德桑提斯要改名 譏克利斯蒂胖

編譯廖振堯／綜合1日電
共和黨爭取總統選舉提名者眾多，居領先地位的川普左批德桑提斯，右批克里斯蒂。（Getty Images)
共和黨爭取總統選舉提名者眾多，居領先地位的川普左批德桑提斯，右批克里斯蒂。（Getty Images)

前總統川普批評黨內初選最主要對手－佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)一向不留情，1日暗酸德桑提斯不讓人發問、建議他改名；川普的前盟友、新澤西州前州長克利斯蒂(Chris Christie)也因將參選被捲入川普砲火中，挨批體重過重、「多跑點步」。

美聯社報導，德桑提斯1日的競選行程在新罕布夏州，同日川普則在愛阿華州出席一個保守派俱樂部的聚會，這是德桑提斯上周宣布參選總統來，兩人首次同一天皆有與選民見面的行程。

不過德桑提斯似乎不夠親民，下台前沒有讓選民提問，這通常是備受期待的環節；本周稍早德桑提斯在愛阿華州的行程也沒有在台上回答該州選民的問題。德桑提斯在合影、與選民握手時被美聯社記者問到為何不回答觀眾提問，他甚至激動地回應：「你瞎了嗎？」

針對德桑提斯事件，川普諷刺「很多政客不接受提問，他們只會演講。」並刻意在愛州的三場活動中皆開放選民提問。

至於德桑提斯先前曾說「白宮需要兩屆任期才能扭轉拜登政府的作為」，暗批只能再任四年的川普做不了事。對此川普回擊「誰要等你八年？」並說他可以在六個月內就取消拜登的政策。德桑提斯1日下午活動結束後被問及此事，說道「川普有機會在他第一個任期解決問題，為什麼他那四年不這樣做呢？」

川普的攻勢未止於此，他前一晚在自創社群媒體「真實社群」(Truth Social)發布影片，顯示德桑提斯有時候念自己名字「迪桑提斯」，有時又念「達桑提斯」。川普嘲弄地說，「你知道羅伯‧德假正經(Rob DeSanctimonious)又想改名了嗎？他要求大家念迪而不是達桑提斯。我也更喜歡達桑提斯，念起來比較順，所以我很高興他改名。」

另一方面，即將參選的克利斯蒂也免不了被波及。川普前競選顧問史東(Roger Stone)於推特發文嘲笑「克利斯蒂需要跑起來，但不是跑去選總統，而是多跑點步」，且把克利斯蒂修圖為超級大胖子，該貼文也被川普轉發。

川普 德桑提斯 社群媒體

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