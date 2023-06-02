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空軍官校畢典致詞 80歲拜登又跌倒 疑因絆到沙袋

編譯陳韻涵／綜合1日電
拜登總統1日參加空軍官校畢業典禮結束前，被地面的沙袋絆倒，在台上慘摔，這也是自前年三月以來，拜登第四度在公開場合摔倒。(Getty Images)
拜登總統1日參加空軍官校畢業典禮結束前，被地面的沙袋絆倒，在台上慘摔，這也是自前年三月以來，拜登第四度在公開場合摔倒。(Getty Images)

拜登總統1日前往科羅拉多州的空軍官校(Air Force Academy)畢業典禮致詞，他提醒畢業生世界局勢迅速改變，重申不與中國為敵而是競爭；拜登頒完最後一份畢業證書，準備離開講台時，疑似絆到地上的沙袋而跌倒，幸無大礙。

拜登演講結束後，頒發畢業證書給畢業生並與他們握手；隨後，他轉身準備走回座位卻整個人摔倒在地，一旁的空軍人員和兩名特勤員隨即上前攙扶拜登起身。

拜登被扶起後，回到座位待到典禮結束。（Getty Images）
拜登被扶起後，回到座位待到典禮結束。（Getty Images）

這是自拜登2021年就職以來，第四度在公開場合摔倒，前幾次多是在登機時，這次明顯是被障礙物絆到。

80歲的拜登站起來之後，回頭指著疑似害他跌倒的東西，那是講台上一個小型黑色沙袋。

拜登指向絆倒他的沙袋，這個沙袋影響了拜登的動線。(美聯社)
拜登指向絆倒他的沙袋，這個沙袋影響了拜登的動線。(美聯社)

白宮新聞主任勒波特(Ben LaBolt)推文寫道，「(拜登)他沒事，講台上有個沙袋。」

川普1日在愛荷華州的競選活動中得知拜登跌倒時，表達關切並也自嘲。川普說：「他(拜登)真的跌倒了嗎？哦，我希望他沒有受傷。」

川普說：「整件事很瘋狂，你必須小心留意，即使你必須踮腳走下坡。」川普指的是他2020年出席西點軍校(West Point)畢典演說的情況，他當時被拍到走下斜坡時步伐不穩，略顯蹣跚；他事後說斜坡太滑。

拜登是美國史上首位年過八旬的現任總統，他4月已宣布明年將角逐連任；白宮醫師今年在報告中說拜登身體健康，且固定運動。

拜登在致詞時感謝空軍官校畢業生選擇「服役而非私利」，形容畢業生現在具備「特權」，領導在未來幾年只會變得更混亂的世界。

他在科羅拉多州獵鷹體育場(Falcon Stadium)對著900名畢業生說：「你們做出領導服役生活的崇尚選擇，如今你們肩負莫大殊榮和重大責任。領導，沒錯，就是領導權。」

拜登接著說：「未來幾年，你們的飛行員和下屬將尋求你們的指導，因為世界會變得更混亂；他們信任你，反之，你們必須努力，永遠別辜負他們的信任。」

拜登致詞期間提及美國與西方盟國力挺烏克蘭對抗俄羅斯入侵，致力強化印度太平洋地區，並表示有信心瑞典將會成為北大西洋公約(NATO)成員。瑞典與芬蘭在烏俄戰爭後尋求加入北約，成員國土耳其阻撓兩國加盟，先前已同意芬蘭加入，目前持續反對瑞典加入。

在全球挑戰方面，拜登說：「我們看到全球挑戰擴散，從俄國在歐洲的侵略和野蠻行徑，到我們與中國的競爭，以及諸多全球挑戰。從日益增加的糧食不穩定性到天然災害，所有情況都因氣候變遷的生存威脅而惡化。」

拜登 川普 瑞典

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