我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

中拒兩國防長在香格里拉對話會晤 美防長：令人遺憾

編譯周辰陽／即時報導
美國國防部長奧斯丁，攝於1日。（歐新社）
美國國防部長奧斯丁，攝於1日。（歐新社）

美國國防部奧斯丁表示，中國國防部長李尚福拒絕跟他在即將開幕的香格里拉對話場邊會晤「令人遺憾」（unfortunate），因為兩人需要溝通以停止軍機之間的危險接觸。

根據此前新聞，美國軍方指稱一架解放軍殲-16型戰機日前在美軍偵察機周邊進行了一次「不必要的挑釁性動作」，「中國飛機26日直接在我方波音RC-135機頭前方約121公尺範圍內飛行，迫使我方飛機穿越其尾流」。聲明強調，「根據國際法，RC-135當時正在南海國際領空進行安全和例行性的行動」。

路透1日報導，奧斯丁在日本東京會見日本防衛大臣濱田靖一後舉行記者會，提及中國決定國防部長李尚福不會在兩人都將參加的香格里拉對話進行會晤時表示，「我認為，這一點令人感到遺憾，我歡迎任何跟李（尚福）接觸的機會，我認為國防部門應該以例行基礎互相交談，或者應該有著暢通的溝通管道」。

奧斯丁指出，他擔心的是，到了某個時刻，像最近一起美中軍機在南海遭遇的事件「可能非常迅速失控」。他說，「挑釁性攔截我們的飛機與我方盟邦的飛機非常令人擔憂，我們希望他們將改變他們的行動」。

國防部 奧斯丁 日本

上一則

債限法案重點看 刪減非國防預算 查稅經費被削減

下一則

WSJ：債限協議未增稅、未大幅減支 遭質疑為何協商

延伸閱讀

南海上空美中「鬥機」畫面曝光 互控對方挑釁

南海上空美中「鬥機」畫面曝光 互控對方挑釁
北京拒絕美中防長會面 學者：因美未撤銷對李尚福制裁

北京拒絕美中防長會面 學者：因美未撤銷對李尚福制裁
香格里拉對話將登場 北京正式回絕美中防長場邊會談

香格里拉對話將登場 北京正式回絕美中防長場邊會談
WSJ：北京已告知五角大廈 回絕美中防長在香格里拉對話場邊會晤

WSJ：北京已告知五角大廈 回絕美中防長在香格里拉對話場邊會晤

熱門新聞

在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行