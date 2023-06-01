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他們不怕… 馬斯克到戴蒙 美企巨頭爭相訪中

編譯盧炯燊／綜合31日電
特斯拉執行長馬斯克(中)31日在北京與中國商務部長王文濤(左一)會面，就中美經貿合作、特斯拉在中國的發展等議題交流。圖為會見後王文濤親送馬斯克離開。(路透)
特斯拉執行長馬斯克(中)31日在北京與中國商務部長王文濤(左一)會面，就中美經貿合作、特斯拉在中國的發展等議題交流。圖為會見後王文濤親送馬斯克離開。(路透)

美中經濟與地緣政治緊張持續，但美國大型企業仍看好中國龐大市場，首席執行長們本周紛紛前往北京，以把握這個最大市場的脈搏。

從特斯拉 (Tesla) 的馬斯克(Elon Musk)、星巴克(Starbucks)的納思瀚(Laxman Narasimhan)，乃至摩根大通 (JPMorgan) 的戴蒙 (Jamie Dimon)都絡繹於途。在此之前，蘋果、三星、大眾汽車、匯豐銀行、渣打銀行等最高層已展開訪問。

摩根大通執行長戴蒙預計近期訪問北京。(路透)
摩根大通執行長戴蒙預計近期訪問北京。(路透)

這些執行長接連到北京，凸顯了全球第二大經濟體中國對外資巨企是何等重要，但他們可能發現，現在是一個更加複雜的商業環境，地緣政治緊張局勢下增加了不確定的投資前景。

中方承諾為外資提供一個開放、公平的競爭環境，外長秦剛與馬斯克在5月30日的會晤，這個主題就很明確；秦剛呼籲與美國建立健康的關係，稱這符合兩國和世界的利益；而馬斯克則指美中利益交織在一起，密不可分有如連體嬰，並表示反對世界這兩大經濟體「脫鉤斷鏈」。

戴蒙剛與上海市委書記陳吉寧會晤，5月31日接受彭博電視採訪時承認，與中國打交道已變得複雜得多。他預測隨著時間的推移，美中之間的貿易將會減少，但這不是脫鉤而是去風險。

「經濟學人」期刊的馬羅(Nick Marro)表示，由於中國最近才結束疫情時的封鎖政策，商業信心仍相對脆弱，加上外資愈來愈不確定政府的紅線在哪裡，不知要採取什麼措施。儘管有部分外企進一步投資，但這並不等於去風險或脫鉤完全沒有發生。

黃仁勳傳訪中 拜會騰訊、字節跳動

此外，彭博新聞報導，全球科技業最新風雲人物輝達(Nvidia)執行長黃仁勳結束台灣訪問行程後，即將在6月第一次到中國，行程包括訪問騰訊及TikTok母公司「字節跳動」。

輝達(Nvidia)共同執行長黃仁勳據傳將於未來一周訪問中國，他日前受訪表示，中...
輝達(Nvidia)共同執行長黃仁勳據傳將於未來一周訪問中國，他日前受訪表示，中國是科技產業非常重要的市場。(Getty Images)

在目前AI市場蓬勃發展之際，輝達成為市場要角，但它在中國的地位一直受到複雜的地緣政治影響，包括拜登政府不准生產新的晶片提供中國的禁令。

輝達總部位於加州聖塔克拉拉市，20%的收入都來自中國市場，輝達的晶片現在被認為是聊天機器人ChatGPT等AI系統的黃金標準。

輝達 馬斯克 北京

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