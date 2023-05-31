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美國嚴格審查對中國出口 去年26%申請被拒

編譯黃淑玲／綜合外電
洛杉磯港。 （路透）
洛杉磯港。 （路透）

商務部助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）表示，美國政府正嚴密審查對中國的出口申請，去年有四分之一的申請案被駁回或退件。美國落實出口管制，是為阻擋可能助長北京軍事能力的銷售。

肯德勒31日將出席給參議院金融委員會聽證會，他事先提供書面證詞指出，商務部去年共收到5,064件出口與再出口的許可證申請案，26%的申請案被拒絕，「我們辨明可能帶給對手優勢的美國敏感科技，制訂政策與戰略來保護這些技術，仔細審核出口商的申請」。

美國政府目前列有一份所謂的「實體名單」，有近700家中國企業被列為出口管制對象，美國廠商要出口產品給這些陸企前，須先申請出口許可。商務部負責出口執法的助理部長阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）表示，其中200多家陸企是拜登上任後追加的。

阿克塞爾羅德的書面證詞強調：「我們運用了行政與刑事執法權，處理先進科技轉移問題。諸如半導體、船舶發動機、衛星與火箭原型的技術，可能支持中國的軍事現代化。」

商務部出口管制的目標是對抗中國的「軍事現代化、侵犯人權，以及其他不利我們國家安全或外交政策利益的活動」。

參院金融委員會這項聽證會的題目是，「對抗中國，推進美國國家安全、經濟安全與外交政策」。

財政部官員羅森（Paul Rosen）的證詞提到，關於特定美國敏感技術的對外投資，行政團隊還在討論如何設限。「我們想要避免的情況是，美國的投資去支持或促進我們所擔心的一些國家的軍事或情報能力，因為會破壞我們的國家安全，置美國人於危險之中」。

美國商務部長雷蒙多3月曾表示，拜登政府考慮推出一個先導方案，處理投資中國的風險。雷蒙多當時說：「有許多美國年金基金和人民退休的錢投資到中國，你肯定不希望做任何事導致出現不想要的後果。」

商務部 投資 拜登

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