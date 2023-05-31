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債限協議恢復償還學貸 最遲9/1開始實施

編譯俞仲慈／綜合30日電
由於債限協議停止實施免除學貸債務，借款人最遲在9月1日要開始還款。圖為拜登總統推動免除學貸。(美聯社)
由於債限協議停止實施免除學貸債務，借款人最遲在9月1日要開始還款。圖為拜登總統推動免除學貸。(美聯社)

在目前國會提高國債上限和削減開支的立法中，納入了一項條款，將要求學生貸款借款人在新冠大流行期間暫停還款後，於夏季結束前恢復償還貸款，最遲自9月1日開始實施。

眾院議長麥卡錫接受福斯新聞訪問表示，「在(拜登總統)簽署後60日內」暫停償還學貸的措施結束，事實上，該協議正如白宮先前預定的時間表，最遲在8月30日結束暫停償還學貸。

根據統計全美約有4500萬人申請學貸，總金額1.6兆元，超過國人抵押貸款以外的任何類型的消費債務。

不過早在前總統川普2020年3月即首次暫停償還學貸，如今疫情對經濟影響消退，因此夏季結束前，需要再次開始償還學貸；拜登先前已警告，暫停還款將結束。

另外，即使恢復還款，拜登政府「學生貸款債務減免計畫」若獲最高法院裁定支持，有些借款人仍可豁免部分學債。

拜登計畫將為那些年收入低於12萬5000元的學貸申請人，取消1萬元的聯邦學貸款債務，若低收家庭有人取得獎學金，可能可以申請另外1萬元債務減免。

白宮表示拜登很高興共和黨未在債限協議，刪除學貸減免計畫，白宮發言人哈桑(Abdullah Hasan)表示，「眾院共和黨人無法為4000萬符合條件的借貸人，取走一分的減免，其中多數人年收入不到7萬5000元。」並強調，「政府早在去年11月即宣布學貸會暫停償還，並在今年夏天免除，債限協議對該計畫並未有任何改變。」

由於債限協議停止實施免除學貸債務，借款人最遲在9月1日要開始還款。(美聯社)
由於債限協議停止實施免除學貸債務，借款人最遲在9月1日要開始還款。(美聯社)

學貸 拜登 貸款

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