大學爭平權 哈佛歧視裁決 恐影響頂尖高中招生

大學是否應採取平權措施，社會意見兩極，將等待最高法院裁定。圖為反對大學平權措施的民眾。（美聯社）

哈佛大學(Harvard University)、北卡羅來納大學(University of North Carolina)遭控招生 過程涉嫌歧視亞裔 及白人學生一案，聯邦最高法院未來幾周便將做出裁決。一般預料，保守派大法官居多數的情況下，最高法院極可能禁止大學在招生過程中考慮種族因素。紐約時報報導，維吉尼亞州 頂尖高中的招生辦法，接下來也可能將受到最高法院檢視。

2020年，非裔佛洛伊德(George Floyd)遭明尼蘇達州白人警察以膝蓋壓頸致死之後，全美各地爆發示威抗議。維吉尼亞州傑佛遜科技高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)則更改招生辦法，取消原本以標準化考試分數做衡量依據，更改為幫區域裡每所公立初中全校學業表現最優的1.5%學生保留錄取資格。招生部門同時納入「經驗因素」(experience factors)考量，例如學生是否家境貧寒、是否英語並非母語以及就讀初中是否長期以來較少學生升上高中。

招生新規2021年生效上路，傑佛遜科技高中亞裔學生比例從原本的73%驟降至54%，非裔學生則從不到2%增加到7%，西語裔學生也從3%成長到11%。白人學生從原本的18%小幅增加到22%。

對照維州費爾法克斯郡(Fairfax County)公立學區系統整體人口結構，白人占37%，西語裔有27%，亞裔為20%，非裔則有10%。

被亞裔家長視為歧視亞裔學生的招生新規，自2021年纏訟至今，聯邦上訴法院三名法官組成的審議庭上周裁定，傑佛遜科技高中新版招生辦法得以繼續實施。不過，法官羅辛(Allison Rushing)在不同意見書裡寫道，應該看穿這套招生辦法聲稱種族中立的亮點，思考其背後存在著毫無疑問的種族動機，招生方式則導致無可否認的種族結果。