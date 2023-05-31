大學爭平權 哈佛歧視裁決 恐影響頂尖高中招生
哈佛大學(Harvard University)、北卡羅來納大學(University of North Carolina)遭控招生過程涉嫌歧視亞裔及白人學生一案，聯邦最高法院未來幾周便將做出裁決。一般預料，保守派大法官居多數的情況下，最高法院極可能禁止大學在招生過程中考慮種族因素。紐約時報報導，維吉尼亞州頂尖高中的招生辦法，接下來也可能將受到最高法院檢視。
2020年，非裔佛洛伊德(George Floyd)遭明尼蘇達州白人警察以膝蓋壓頸致死之後，全美各地爆發示威抗議。維吉尼亞州傑佛遜科技高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)則更改招生辦法，取消原本以標準化考試分數做衡量依據，更改為幫區域裡每所公立初中全校學業表現最優的1.5%學生保留錄取資格。招生部門同時納入「經驗因素」(experience factors)考量，例如學生是否家境貧寒、是否英語並非母語以及就讀初中是否長期以來較少學生升上高中。
招生新規2021年生效上路，傑佛遜科技高中亞裔學生比例從原本的73%驟降至54%，非裔學生則從不到2%增加到7%，西語裔學生也從3%成長到11%。白人學生從原本的18%小幅增加到22%。
對照維州費爾法克斯郡(Fairfax County)公立學區系統整體人口結構，白人占37%，西語裔有27%，亞裔為20%，非裔則有10%。
被亞裔家長視為歧視亞裔學生的招生新規，自2021年纏訟至今，聯邦上訴法院三名法官組成的審議庭上周裁定，傑佛遜科技高中新版招生辦法得以繼續實施。不過，法官羅辛(Allison Rushing)在不同意見書裡寫道，應該看穿這套招生辦法聲稱種族中立的亮點，思考其背後存在著毫無疑問的種族動機，招生方式則導致無可否認的種族結果。
紐時分析，羅辛的不同意見書似乎在對最高法院隔空喊話。報導指出，這起案件未來如果繼續上訴，最高法院極可能願意受理，並且透過這起判例來回應哈佛大學與北卡羅來納大學招生案件並未涉及的其他問題。
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