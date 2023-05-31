我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

大學爭平權 哈佛歧視裁決 恐影響頂尖高中招生

記者顏伶如／綜合報導
大學是否應採取平權措施，社會意見兩極，將等待最高法院裁定。圖為反對大學平權措施的民眾。（美聯社）
大學是否應採取平權措施，社會意見兩極，將等待最高法院裁定。圖為反對大學平權措施的民眾。（美聯社）

哈佛大學(Harvard University)、北卡羅來納大學(University of North Carolina)遭控招生過程涉嫌歧視亞裔及白人學生一案，聯邦最高法院未來幾周便將做出裁決。一般預料，保守派大法官居多數的情況下，最高法院極可能禁止大學在招生過程中考慮種族因素。紐約時報報導，維吉尼亞州頂尖高中的招生辦法，接下來也可能將受到最高法院檢視。

2020年，非裔佛洛伊德(George Floyd)遭明尼蘇達州白人警察以膝蓋壓頸致死之後，全美各地爆發示威抗議。維吉尼亞州傑佛遜科技高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)則更改招生辦法，取消原本以標準化考試分數做衡量依據，更改為幫區域裡每所公立初中全校學業表現最優的1.5%學生保留錄取資格。招生部門同時納入「經驗因素」(experience factors)考量，例如學生是否家境貧寒、是否英語並非母語以及就讀初中是否長期以來較少學生升上高中。

招生新規2021年生效上路，傑佛遜科技高中亞裔學生比例從原本的73%驟降至54%，非裔學生則從不到2%增加到7%，西語裔學生也從3%成長到11%。白人學生從原本的18%小幅增加到22%。

對照維州費爾法克斯郡(Fairfax County)公立學區系統整體人口結構，白人占37%，西語裔有27%，亞裔為20%，非裔則有10%。

被亞裔家長視為歧視亞裔學生的招生新規，自2021年纏訟至今，聯邦上訴法院三名法官組成的審議庭上周裁定，傑佛遜科技高中新版招生辦法得以繼續實施。不過，法官羅辛(Allison Rushing)在不同意見書裡寫道，應該看穿這套招生辦法聲稱種族中立的亮點，思考其背後存在著毫無疑問的種族動機，招生方式則導致無可否認的種族結果。

紐時分析，羅辛的不同意見書似乎在對最高法院隔空喊話。報導指出，這起案件未來如果繼續上訴，最高法院極可能願意受理，並且透過這起判例來回應哈佛大學與北卡羅來納大學招生案件並未涉及的其他問題。

支持大學平權措施的民眾。（美聯社）
支持大學平權措施的民眾。（美聯社）

招生 亞裔 維吉尼亞州

上一則

債限協議恢復償還學貸 最遲9/1開始實施

下一則

美國嚴格審查對中國出口 去年26%申請被拒

延伸閱讀

美洲教育者博覽會 台灣24所大學交流 促進優質華語教學

美洲教育者博覽會 台灣24所大學交流 促進優質華語教學
「低學歷」就業榮景 愈來愈多高中生棄大學進職場

「低學歷」就業榮景 愈來愈多高中生棄大學進職場
山東一大學「禁止飲料店加冰」 只因有學生喝了拉肚子

山東一大學「禁止飲料店加冰」 只因有學生喝了拉肚子
專家：最高法院平權判決僅限教育 不影響就業

專家：最高法院平權判決僅限教育 不影響就業

熱門新聞

在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

2023-05-30 05:57
中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
前總統川普揚言，只要他選上總統，會立即以行政命令方式取消出生公民權。（美聯社）

川普要廢出生公民權…華裔黃金德勝訴 百年判例影響深遠

2023-05-31 13:28
位於南卡州里奇蘭郡加油站旁便利商店，遭當地憤怒的民眾侵入並在牆上塗鴉，警方已拉起封鎖線。（美聯社）

南卡便利店槍響 少年疑偷瓶裝水 遭華裔店主射殺

2023-05-31 10:31
根據兩黨達成的債限預算協議，白宮同意有關照顧退伍軍人的福利預算，在2024年預算凍結，不會刪減。圖為華府陸軍國民兵沃夫28日向參加國殤日遊行的「滾動不息」的機車隊伍致敬。(美聯社)

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

2023-05-29 14:35
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行