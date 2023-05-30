房價跌勢「前所未見」 舊金山年跌22萬元

在這波房價下跌趨勢中，西岸的舊金山跌幅最大，中間價位跌了22萬元之多。（Getty Images ）

房地產 經紀商Redfin數據透露，全美目前正面臨前所未見的房價 跌勢，短短一年之間，若干城市房價下跌數十萬元，尤其是在西岸地區，北加州舊金山、奧克蘭(Oakland)兩大都會區分別下跌22萬元、17萬4000元，寫下最大房價跨年跌幅紀錄。

這項數據顯示全美房地產在新冠疫情 期間房價大漲後迅速下跌，情勢大逆轉；每日郵報(Daily Mail)報導，北加州灣區兩大城市跌幅驚人，出乎意料之外，部分原因是需求減少、經濟衰退似近在眼前。

Redfin數據與稍早公布的聯邦數據吻合，都顯示疫情以來全美房地產市場生態轉變。全美漲幅冠亞軍都位於東岸；緊鄰邁阿密的佛羅里達州勞德岱堡(Fort Lauderdale)房價大漲10.7%，漲幅居冠；賓州的亞倫城(Allentown)一年間上漲8.9%。

而房價大跌的都市還包括德州奧斯丁、愛荷達州波夕(Boise)、猶他州鹽湖城、華盛頓州西雅圖、加州洛杉磯，去年4月起迄今房價中間值至少下跌6萬元。

根據上周公布的這份調查報告，全美房價中間值已下跌近1萬8000元，創2012年1月以來最大跌幅，疫情下的新興城市以及高價位沿海房地產市場跌勢最明顯。

研究人員追蹤全美人口至少75萬的至少91個都會區發現，大約在房價連續上漲十年後，連續第三個月下跌，高房價地區、因疫情而房市蓬勃的都會區跌幅最大。

依跌幅計，奧克蘭去年4月迄今下跌16.1%，跌幅最大，其次依序是奧斯丁15.3%、波夕15.1%，舊金山、鹽湖城跌幅各排名第四、五。

電動車廠特斯拉最近入駐的奧斯丁是疫情下買房熱點，去年4月迄今房價平均跌了8萬5000元；波夕一年間跌價8萬元。這兩座城市平均掛牌房價約50萬元，遠低於西岸平均房價的一半。

鹽湖城2020年2月起房屋買賣大增40%，房價隨之飆漲，如今平均回跌了6萬元。

跌幅前五大地區都創下 Redfin於13年前開始調查以來最大跌幅，波夕是唯一例外，創次大跌幅。

其他創最大跨年跌幅的城市包括西雅圖、洛杉磯、費城、華府，生活成本都高於全美平均。

房貸利率偏高也助長房價跌勢。

仍有不少都會區房價上漲，以中西部為主，包括聖路易漲價7.8%、辛辛那提8%、威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)8.9%。