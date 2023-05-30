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「低學歷」就業榮景 愈來愈多高中生棄大學進職場

記者顏伶如／綜合報導
就業市場火熱，尤其在疫情爆發後，愈來愈多高中畢業生放棄讀大學，直接投入職場。（Getty Images）
就業市場火熱，尤其在疫情爆發後，愈來愈多高中畢業生放棄讀大學，直接投入職場。（Getty Images）

華爾街日報報導，就業市場藍領職缺蒸蒸日上，低學歷勞工就業機會出現美國史上罕見榮景，使得如今許多高中生在畢業後選擇直接投入職場，放棄上大學。

根據聯邦勞工部最新統計，年齡在16歲至24歲之間的高中畢業生裡，繼續念大學的比率在2019年疫情發生前為66.2%，到了2022年跌至62%。相較之下，2009年時的比率為70.1%。

過去一年裡，餐廳、遊樂園以及休閒娛樂產業、餐旅業就業成長增加一倍多，這些領域通常大量僱用年輕人，從事工作通常不需要大學學位。

建築業、製造業、倉儲業就業狀況同樣火熱，這些領域的工作雖然經常需要接受進一步訓練，但同樣不需要大學文憑。

在工資調高的誘因之下，統計顯示，16歲至19歲之間青少年勞工的失業率今年4月約為9.2%，創下70年來新低點。

從2019年4月至2023年4月之間，休閒娛樂產業、餐飲業的時薪制一般勞工，平均薪資排除季節性波動因素後，加薪幅度直逼30%。相較之下，同期之內各行各業全體勞工加薪幅度僅約20%。

2022年裡，餐廳服務生時薪工資中位數為14元，大約多出聯邦最低工資時薪一倍。

透過師徒制(apprenticeships)提供訓練、無須大學文憑的工作，薪水價碼略勝一籌；例如，機械工時薪約23.32元，木工時薪則約24.71元。

就業市場藍領職缺蒸蒸日上，低學歷勞工就業機會出現美國史上罕見榮景。（Getty ...
就業市場藍領職缺蒸蒸日上，低學歷勞工就業機會出現美國史上罕見榮景。（Getty Images）

推遲上大學 恐不再回校園

就業資源網站ZipRecruiter首席經濟學者茱莉亞‧波拉克(Julia Pollak)分析，新冠疫情對大學教育衝擊甚深，嚴重到某些年輕人索性延後上大學的計畫。她說，一旦年輕人推遲念大學的計畫而投入職場，漸漸就會變得習慣於工作賺錢，最後就不再回到校園。

聯邦統計數據顯示，過去10年裡，大學註冊率降低約15%，背後原因包括念大學開銷昂貴、某些大學關門以及拿到大學學位之後賺取薪資高低各有不同。

華爾街日報與NORC公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)今年稍早的聯合民調顯示，絕大多數美國人認為不值得花大錢上大學。

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