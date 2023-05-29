我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：馬斯克擬本周訪問中國 拜會政府官員

「管你發射什麼衛星」日本警告北韓逼近領空即摧毀

美軍將領稱準備好「在太空作戰」 抗衡中俄

編譯高詣軒／即時報導
SpaceX的獵鷹9號火箭21日搭載太空人升空。（Getty Images）
SpaceX的獵鷹9號火箭21日搭載太空人升空。（Getty Images）

美國太空司令部准將莫爾豪斯（Jesse Morehouse）日前表示，有鑑於俄羅斯的侵略，以及中國計劃在本世紀中葉成為主導太空的強權，美國「別無選擇」只能為衛星軌道上的衝突做好籌備，宣稱「若是必要，美國今晚就準備好在太空作戰。」

英國衛報報導，莫爾豪斯表示，面對新的太空競逐，美國會持續發展反衛星科技，此舉並非希望開戰，而是因為「這是阻止衝突的最好方法」，並且過程中「不會從事不負責任的測試」。

衛星科技已成為現代生活重要部分，涉及氣象預測、金融系統等，並對情報蒐集、通訊、導航指引等軍事活動至關重要。然而，大幅仰賴衛星意味若太空軌道上的設施遭到攻擊，將會造成深遠影響。

莫爾豪斯25日在美國駐英國大使館的簡報向記者表示，若是美國、美國盟國或有共同防禦條約的夥伴遭到威脅，美國已準備好「今晚」就投入戰局。

美國、中國、印度和俄羅斯等四國，先前都曾以飛彈摧毀自家人造衛星，來測試反衛星的能力，但這類測試會製造大量殘骸，可能危及其他衛星設施長達數十年。美國已在2022年單方面禁止這類測試。

俄國在2021年擊落一顆自家衛星，導致的爆炸使其軌道產生1500個可追蹤殘片。莫爾豪斯表示，這類殘骸團會飄盪數十年，此舉好比在「自家後院引爆核彈」，需付出代價。

2020年，美國曾指控俄國衛星對美國一顆情報衛星發射反衛星武器。中國則已發射具備機械手臂的人造衛星，可以攫取其他衛星，並發展出將爆裂物置入敵方衛星推進器噴嘴的手法。

莫爾豪斯表示，美國擁有多種可用能力，並將持續發展足讓美國保持可靠威懾地位的能力，並稱可以在不製造殘骸雲團的前提下，發展高效反衛星能力。

太空 俄羅斯 俄國

上一則

疫情期間數百萬人改騎單車代步 多個大城持續推廣

下一則

美債限協議要點一覽 拜登尋求連任前不再面臨債限之爭

延伸閱讀

美國基礎教育好還是壞？

美國基礎教育好還是壞？
美債限危機牽動全球

美債限危機牽動全球
德州人語／美國基礎教育好還是壞？

德州人語／美國基礎教育好還是壞？
洛城新語／美國基礎教育好還是壞？

洛城新語／美國基礎教育好還是壞？

熱門新聞

中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02
白宮與共和黨人27日就債限談判達成協議，原則上同意把國債上限調升兩年，同時削減某些政府開支，或者設立上限。圖為眾院議長麥卡錫在國會山莊簡報談判進展。(美聯社)

突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都有人不滿協議版本

2023-05-28 02:30
蓋洛普最新民調顯示，由於通貨膨脹，全國家家戶戶面臨的經濟壓力越來越大。圖為顧客在新澤西州沃爾瑪結帳。(美聯社)

通膨居高不下…1家4口年收入不到8.5萬 恐難以糊口

2023-05-28 12:35

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」

LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」
被陰了…律師用ChatGPT資料打官司 結果判例全是AI胡謅

被陰了…律師用ChatGPT資料打官司 結果判例全是AI胡謅