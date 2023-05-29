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福特電動車主 明春可以用「特斯拉充電樁」了

編譯廖振堯／綜合28日電
老牌車廠「福特」大舉進軍電動車市場，日前宣布2024年開始與特斯拉共享全美1萬2000多個特斯拉充電椿，擴充市場。(美聯社)
老牌車廠「福特」大舉進軍電動車市場，日前宣布2024年開始與特斯拉共享全美1萬2000多個特斯拉充電椿，擴充市場。(美聯社)

據能源部統計，目前全國約設有5萬4000個公共充電站，其中約1萬7000個是特斯拉的超級充電站(Supercharger)，充電速度比大部分的他廠充電樁更快。福特汽車執行長法利(Jim Farley)及特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)日前在推特直播中宣布，明年春季開始福特現有和往後所有電動車款都可以使用超級充電站。

美聯社報導，福特目前的電動車款需要轉接頭才能連接到特斯拉充電樁。法利說2025年開始福特的第二代電動車，將改用特斯拉的北美充電標準接頭。福特則表示特斯拉的接頭比其他汽車製造商採用的接頭更小、更輕。

老牌車廠「福特」大舉進軍電動車市場，５月初宣布野馬Ｍach-E 4X款SUV電動...
老牌車廠「福特」大舉進軍電動車市場，５月初宣布野馬Ｍach-E 4X款SUV電動車大幅降價，要與主要競爭對手特斯拉Model Y款電動車，一較高下。(美聯社)

此外，法利也說特斯拉的超級充電站位置優越。「我們喜歡設置的地點，也喜歡它們的可靠性。」福特本身的「Blue Oval」充電站目前數量約1萬座，法利認為加入特斯拉超級充電站後，對同業和所有電動車主來說都是巨大進展。法利亦說福特車主需要付費使用特斯拉充電樁，可能是按月訂閱，但未透露具體細項；福特和特斯拉沒有公佈任何財務安排細節。

法利補充，通用汽車等車廠將在特斯拉充電器和競爭對手「組合充電系統」(CCS)間做出重大抉擇。通用汽車先前曾呼籲統一充電標準、開放充電站是推行電動車的最佳方案，該公司已與其他車商合作開發CCS標準充電頭，期許能打造真正跨廠通行的充電網路。

馬斯克表示，他不希望特斯拉的充電站網路變成一個「高牆保護的花園」，他希望超級充電站能支持永續交通發展。「我們會盡可能支持福特使用特斯拉超級充電站的起跑點相符，」馬斯克說，福特電動車車主將可透過福特應用程式順暢存取特斯拉充電樁。

白宮已與特斯拉協商開放其充電網路供他廠電動車使用，今年2月宣布到2024年底至少開放7500座特斯拉超級充電站以及目的地充電站(Destination Charger)；但福特與特斯拉的交易是獨立於白宮計畫的發展。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)讚揚兩家公司的協議，但他透露拜登政府不會出手規定電動車充電標準。

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