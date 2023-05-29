洛杉磯、上海港海運綠能改革 2050年落實零排放

國際海運業也興起綠能改革，降低溫室效應。圖中一家挪威航運商使用芬蘭Norsepower製造，利用兩組風能發動設備的貨輪SS Connector，在挪威西南部的北海航行。(美聯社)

根據「經濟合作暨發展組織」(OECE)統計，全球海運量到2050年，將增加兩倍，屆時海運碳排放量將佔全球排放總量15%，因此聯合國旗下「國際海事組織」(IMO)針對太平洋兩岸的上海港和洛杉磯港 ，規畫一條零排碳的「太平洋綠能 快速走廊」，希望在2050年前，達成減少2008年排放量五成的減碳計畫。

美聯社27日報導，洛杉磯港務局執行董事塞羅卡(Gene Seroka)表示：「我們的願景是中國使用零排放的潔能卡車，將貨品運離工廠，送抵上海港，再由上海港內的零排放裝卸設備，裝運上船，由零排放的綠能貨輪橫越太平洋，當貨櫃運抵洛杉磯港後，一切步驟再反向操作一次，全程都是綠能。」

「世界航運理事會」(WSC)環境安全技術總監布拉紹(John Bradshaw)認為只要開發新技術，就可快速完成太平洋綠色走廊，他表示：「我非常有信心，相信航運業2050年可以落實零排放。」

不過航運業使用大型貨船長途運輸，減碳難度相當高，因此建立海上綠色走廊的首要任務，就是尋找環保替代燃料。根據挪威海事認證協會(DNV)研究顯示，全球1349艘採用非傳統燃料驅動的商船，其中923艘船使用液態天然氣 ，其餘船隻使用電池或油電混合動力系統，可見液態天然氣最受青睞，不過環保人士反對，因為液態天然氣會排放甲烷，一樣會助長溫室效應。

航運公司Moller-Maersk明年登場的12艘新船，使用回收油提煉生物柴油作為「綠色甲醇」燃料，並積極研發以氨氣或氫氣為動力的船隻，最快2030年代中期問世，馬士基北美公司(Maersk North America)環境持續發展負責人金德伯格(Lee Kindberg)表示：「船隊轉而有助於改善氣候變遷，跨出第一步。」

據了解，洛杉磯港若將碼頭裝卸設備和卡車全面升級為零排放，預估將耗費200億元，對此，非營利組織Aspen Institute助理總監伊里戈延(Ingrid Irigoyen)樂觀表示：「當大企業老闆齊聚一堂表達其支持時，剩下來就等著他們埋單。」