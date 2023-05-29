南韓現代與LG砸43億元 喬治亞州建電池廠

美韓關係日益緊密，加強製造業合作，同時在美國製造就業機會。南韓「現代」汽車宣布在喬治亞州大筆投資，生產電動車。(美聯社)

南韓現代汽車 集團及LG新能源(LG Energy Solution)日前宣布，將在喬治亞州東南部建造耗資43億元的電動車 電池廠，合組現代汽車在當地的新電動車組裝線。

美聯社報導，兩公司將平分投資，最快2025年尾就開始生產。

現代汽車總裁張在勳聲明表示，擬建造的電池廠將「打造堅實基礎，領導全球電動車轉型」，公司打算加速努力，在北美生產電力驅動的現代(Hyundai)及起亞(Kia)車輛。

現代汽車集團2022年表示，將投資55億元在喬州 埃拉貝爾(EllaBell)建電動車輛及電池組裝廠，預計聘用8100名員工，計畫在2025年開始生產。

喬州州長坎普(Brian Kemp)的發言人道格拉斯(Garrison Douglas)表示，那座員工3000人的電池廠，屬於現代更早宣布打算僱員8100人的名額，43億元也是55億元總投資的項目。

現代與LG合資電池廠照推測，有能力每年提供電池給30萬輛電動車使用，緊鄰的電動車組裝廠起初計畫生產就是30萬輛。現代表示，喬州車廠後來可望擴大到每年生產50萬輛。

坎普聲明表示，現代汽車去年5月在喬州蓋超大車廠，州方便預見到這件事，本專案是最新的里程碑，指出喬州正一路成為全國電動車的首都。

除了組裝廠、電池廠，汽車零件供應業者也承諾要投資20多億元，聘請當地現代車廠附近4800員工。

現代汽車建廠，與全美搶蓋電動車、電池廠一致。按美國的降通膨法，電動車必須在北美組裝，而且一定比例的電池零件、礦物質必須由北美取得，或由美國自由貿易夥伴國供應，才夠資格申請每輛電動車7500元的全額免稅。

現代或起亞生產的車輛要到出廠，不然目前還不夠資格申請免稅。現代車廠反對把外國生產的車輛排除在外，部分的理由就因該公司正在蓋美國廠。坎普支持現代的立場，但民主黨聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)表示，現代應該等到在美國生產車輛、用到美國製造的電池再講。