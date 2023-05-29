我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

疲勞、腦霧找上門…Omicron「疫」外難纏 10%長新冠

南韓現代與LG砸43億元 喬治亞州建電池廠

編譯潘勛／綜合23日電
美韓關係日益緊密，加強製造業合作，同時在美國製造就業機會。南韓「現代」汽車宣布在喬治亞州大筆投資，生產電動車。(美聯社)
美韓關係日益緊密，加強製造業合作，同時在美國製造就業機會。南韓「現代」汽車宣布在喬治亞州大筆投資，生產電動車。(美聯社)

南韓現代汽車集團及LG新能源(LG Energy Solution)日前宣布，將在喬治亞州東南部建造耗資43億元的電動車電池廠，合組現代汽車在當地的新電動車組裝線。

美聯社報導，兩公司將平分投資，最快2025年尾就開始生產。

現代汽車總裁張在勳聲明表示，擬建造的電池廠將「打造堅實基礎，領導全球電動車轉型」，公司打算加速努力，在北美生產電力驅動的現代(Hyundai)及起亞(Kia)車輛。

現代汽車集團2022年表示，將投資55億元在喬州埃拉貝爾(EllaBell)建電動車輛及電池組裝廠，預計聘用8100名員工，計畫在2025年開始生產。

喬州州長坎普(Brian Kemp)的發言人道格拉斯(Garrison Douglas)表示，那座員工3000人的電池廠，屬於現代更早宣布打算僱員8100人的名額，43億元也是55億元總投資的項目。

現代與LG合資電池廠照推測，有能力每年提供電池給30萬輛電動車使用，緊鄰的電動車組裝廠起初計畫生產就是30萬輛。現代表示，喬州車廠後來可望擴大到每年生產50萬輛。

坎普聲明表示，現代汽車去年5月在喬州蓋超大車廠，州方便預見到這件事，本專案是最新的里程碑，指出喬州正一路成為全國電動車的首都。

除了組裝廠、電池廠，汽車零件供應業者也承諾要投資20多億元，聘請當地現代車廠附近4800員工。

現代汽車建廠，與全美搶蓋電動車、電池廠一致。按美國的降通膨法，電動車必須在北美組裝，而且一定比例的電池零件、礦物質必須由北美取得，或由美國自由貿易夥伴國供應，才夠資格申請每輛電動車7500元的全額免稅。

現代或起亞生產的車輛要到出廠，不然目前還不夠資格申請免稅。現代車廠反對把外國生產的車輛排除在外，部分的理由就因該公司正在蓋美國廠。坎普支持現代的立場，但民主黨聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)表示，現代應該等到在美國生產車輛、用到美國製造的電池再講。

電動車 汽車 喬州

上一則

福特電動車主 明春可以用「特斯拉充電樁」了

下一則

債限預算闖關 麥卡錫可能卡在自己人手裡

延伸閱讀

從藍海變紅海 中國電動車市場掀達爾文式競爭

從藍海變紅海 中國電動車市場掀達爾文式競爭
憂北京藉封殺美光分化美韓關係 南韓不鼓勵韓商搶美光中國市場

憂北京藉封殺美光分化美韓關係 南韓不鼓勵韓商搶美光中國市場
太貴難下手 換車時間延長

太貴難下手 換車時間延長
解決槍枝暴力 喬州民主黨提3訴求

解決槍枝暴力 喬州民主黨提3訴求

熱門新聞

中國的新冠疫情似又再起。圖為日前在西安舉行中亞峰會時，記者排隊作核酸檢測。（歐新社）

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

2023-05-26 14:37
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（Getty Images）

商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

2023-05-27 16:02
白宮與共和黨人27日就債限談判達成協議，原則上同意把國債上限調升兩年，同時削減某些政府開支，或者設立上限。圖為眾院議長麥卡錫在國會山莊簡報談判進展。(美聯社)

突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都有人不滿協議版本

2023-05-28 02:30
美國如果債務違約，不僅是美國內部問題，因為無法付錢給供應鏈或是還其他國家的利息，馬上會牽動國際經濟。（美聯社）

美國若倒債 全球經濟無一倖免 150萬個工作機會2周就消失

2023-05-23 05:41

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都有人不滿協議版本

突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都有人不滿協議版本