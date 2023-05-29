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買電動車卻步最大原因 全美公共充電站僅13.5萬個

編譯尤寶琪／綜合28日電
全美公共充電車站13.5萬個，供不應求。圖為特斯拉充電樁（路透）
全美公共充電車站13.5萬個，供不應求。圖為特斯拉充電樁（路透）

全球電動車(electric vehicles)市場大幅成長，美國電動車市場也在五年內暴增七倍到300萬輛，但公共充電車站卻只有13.5萬個；充電設備數量嚴重不足加上充電網不通用，美電動車市場仍處紙上談兵階段，讓不少有意購買電動車的人因此卻步。

金融時報28日報導，國際能源總署(IEA)估計，今年出售的新車中，電動車占了五分之一，較三年前的25分之一大幅成長，其主要成長動能來自中國。在西方國家還在推動電動車市場的同時，中國電動車普及率，在政府補助政策下快速飆升，國外汽車製造商還沒反應過來，市場就已經被比亞迪(BYD)等本土品牌快速搶占。

拜登政府雖已宣布要在2030年以前建設50萬個公共充電站，但這比例與中國仍相去甚遠，中國目前已經有180萬個充電站，且政府計畫要在2025年以前建設達2000萬個充電站。

充電網不通用的問題，讓美國的情況變得更複雜。市占率超過60%的特斯拉(Tesla)直到近期才開放專屬充電網路給其他電動車使用。不過這種情況近期也開始出現改變，由大眾汽車(Volkswagen)所經營的美國最大充電網Electrify America就刻意對外開放。

福特(Ford)25日也宣布，旗下電動車將採用特斯拉的充電標準，讓福特電動車不必使用轉接器，就能使用特斯拉1萬2000個超級充電站(Tesla Superchargers)。

美國政府一項研究顯示，缺乏充電基礎設施後果嚴重，早期有意購買電動車的消費者中，有四分之一的人因此改選擇普通汽車；且目前表示「非常不可能」會選購電動車的美國人比例也不斷在上升。

電動車 特斯拉 汽車

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