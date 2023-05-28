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美：印太經濟架構已達協議 分散對中國依賴

編譯潘勛／綜合27日電
商務部長雷蒙多(左)、貿易代表戴琪(右)27日宣布，美國已與印太地區13國家達成協議，協調供應鏈，減少各國對中國關鍵產品的依賴。(路透)
商務部長雷蒙多(左)、貿易代表戴琪(右)27日宣布，美國已與印太地區13國家達成協議，協調供應鏈，減少各國對中國關鍵產品的依賴。(路透)

拜登政府27日宣布，已與印太地區13國家達成協議，協調供應鏈，減少各國對中國關鍵產品的依賴，另讓他們更能應對戰爭、疫病及氣候變遷等危機；但有些貿易官員質疑拜登政府焦點在保護美國國內就業、提升美國製造業，另認為這些政策傷及較不富裕、必須仰賴貿易才能經濟茁壯的較小國家。

紐約時報報導，這一供應鏈協議，是拜登政府印太地區貿易方案「印太經濟架構」(Indo -Pacific Economic Framework, IPEF)的第一項成果；架構的另三大支柱還在磋商中，焦點放在促進貿易、改善工作條件、擴大使用潔淨能源、改革稅收結構、對抗貪腐。

商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，供應鏈協議可加強美國與印太地區夥伴國的經濟合作、協助美國公司在當地做生意，國家在全球也更有競爭力，「重點在增加美國於該區域的經濟存在感」。

商界有異議：無助貿易

但重要商業團體對印太協議有所保留，26日更有30多個團體向政府發公開信，表示協商並未納入美國貿易傳統前提，未幫到國內出口業者，包括降低商品關稅、減少其他法規障礙、加強保護知識產權。

拜登政府表示，過往帶有那些條款的貿易協議，鼓勵外包且損害美國工人；商界領袖則表示沒有那些條款，印太貿易協議對那些國家的經商之道沒有多大影響。

商界公開信另指出，貿易障礙會傷害想強化供應鏈的心血，大大減損新協議的力道；另外，拜登政府並未推動數位貿易規定，也讓人擔憂。

華爾街日報(WSJ)報導，IPEF含括數位貿易、潔淨能源及課稅政策，作為反制中國的手段。

雷蒙多表示，11月亞太經合會峰會在舊金山舉行，拜登總統擔任東道主，盼能為整體IPEF協商達成結論。

按新協議，各國著手於合作，強化關鍵部門的供應鏈，另設機制預防並因應類似新冠疫情期間，半導體短絀之類的緊急事件。

戴琪：以勞工為重心的貿易政策

貿易代表戴琪日前在底特律市會議上強調，政府以勞工為重心的貿易政策，可把國家中產階級的利益放到最大。與工會領袖集會時，戴琪表示，貿易政策把焦點放在自由化、效率及降低成本，實在太久了。

戴琪與雷蒙多的發言引起其他國家某些官員疑慮，如紐西蘭貿易部長歐康諾(Damien O'Connor)表示，應把貿易看成解方，而非麻煩。

拜登 供應鏈 戴琪

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