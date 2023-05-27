季辛吉：中國求安全而非統治世界 美應克制對抗多對話

美國前國務卿季辛吉日前接受《華爾街日報》專訪時表示，為避免中美爆發戰爭，美國應克制對抗多尋求與中國對話。（路透資料照片）

前國務卿季辛吉曾促成時任美國總統尼克森訪中，進行「破冰之旅」，改變了日後的中美關係與世界局勢。今天是季辛吉百歲壽辰，《華爾街 日報》26日發布了季辛吉的專訪內容，談及美中關係，以及他對國際情勢的看法。季辛吉表示，美國在外交政策上始終抱有「自詡正義」的行事風格，認為其觀點理應自然占據主導地位，但中國等國對此並不買帳，因為中國在尋求「安全」而不是想要統治世界。季辛吉指出，為了避免與中國發生軍事衝突，美國需要克制盲目對抗，轉而尋求對話。

據觀察者網，華爾街日報26日刊登名為《亨利・季辛吉百歲之際再度審視世界》的文章，報導稱，當季辛吉審視當今世界時，他看到的是「無序」（disorder）。季辛吉說，幾乎所有的主要國家都已迷失方向，並且正在改變或適應中美競爭對抗下的新環境。

在談及中美關係時，季辛吉指出，美國人自認自己的想法就是正義的，也期望自己的觀點能佔上風，不過，這種自詡正義的行事風格「中國就絕對不會買帳」。在季辛吉看來，拜登 與川普的對華政策差距不大，他認為兩者的政策都是宣布中國為對手，然後迫使對手做出讓步，如中美針對「台灣問題」此前達成的諒解維持了50年，而後被川普政府推翻，拜登政府的措辭雖有不同，但仍相去不遠。

季辛吉表示，中國對西方所謂的「基於規則的秩序」感到不滿，認為這實質上是「基於美國的規則和美國的秩序」，甚至有些中國的聲音認為，美國永遠不會平等對待中國，「雙方有發生衝突的可能性」。

此前，季辛吉接受《經濟學人》雜誌專訪時表示，應將「冷靜外交」視為唯一防止毀滅性衝突的方法。他認為，人類的命運取決於美中兩國能否和平相處，他並建議美國政客認真考慮對中國的擔憂。

季辛吉同時警告美國政府不要曲解中國的雄心。他分析，中國想成為強大的國家，中國的行為始終基於對國家利益和能力的敏銳感知，「華盛頓聲稱中國想要統治世界，但這不是他們對於世界秩序的看法，他們也從未這樣想過」。他補充，中國是在尋求「安全」，而不是想要「統治世界」。

季辛吉還提出了他對俄烏衝突的最新看法。據報導，他說，「在我看來，烏克蘭 戰爭是勝利的，因為它阻止了俄羅斯對歐洲盟國的攻擊——這種情況也不太可能再次發生了」。就近期有傳言烏克蘭將加入北約，季辛吉表示，這個提議雖是一個嚴重的錯誤，這導致了這場衝突的爆發，但衝突的規模和性質是俄羅斯方面的問題，我們完全有理由抵制這場衝突。季辛吉稱，烏克蘭「現在是歐洲武裝最精良的國家，理應加入北約」。

據悉，季辛吉曾於1971年赴中國進行秘密訪問，與時任中國總理周恩來會晤，並成功促成時任美國總統尼克森於次年訪華進行「破冰之旅」。有分析指，尼克森此行是「極少數對國際事務產生深遠影響的國事訪問之一」，影響了此後數十年中美關係乃至世界格局的走向。中美兩國於1979年1月1日正式建交。