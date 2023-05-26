「守誓者」首領判囚18年 國會暴亂案最嚴判決

守誓者領導人羅德茲被判18年刑期，是國會暴亂案目前被判刑最重的暴亂成員。（路透）

極右翼民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)創始人羅茲(Stewart Rhodes)，因在2021年1月6日挺川普的國會暴亂事件中扮演協助動員角色，犯下煽動性共謀罪等罪名，25日被判處18年徒刑。

此判決是在華府 聯邦地方法院迄今因國會暴亂案引發的1000多起刑事案中，所做出最嚴厲的判決，也是第一個因符合恐怖主義法律定義加重刑罰的判決。

羅茲也是「守誓者」和另一極右翼組織「驕傲男孩」(Proud Boys)被判犯下煽動罪的十名被告中，第一個被宣判刑期者。58歲的羅茲擁有耶魯大學 法律學位，過去曾在國會任職。

在近四小時聽證會上，檢察官敦促判處羅茲25年徒刑，理由是國會大廈暴力事件需要問責，美國民主岌岌可危；檢方還提到，羅茲毫無悔意，四天前在獄中受訪還重申選舉因舞弊受損的謊言，指美國需要「政權更迭」。

羅茲在庭上身穿橙色囚服、左眼戴著黑色眼罩，繼續發表挑釁言論；他指責媒體妖魔化「守誓者」，還將自己與蘇聯時代異議人士索忍尼辛(Aleksandr Solzhenitsyn)，以及存在主義作家卡夫卡(Franz Kafka)小說「審判」(The Trial)中陷入困境的主角相比；羅茲稱：「我是政治犯。」

法官梅塔 (Amit P. Mehta) 指責羅茲多年來試圖藉領導「守誓者」讓美國民主「淪為暴力」，他被起訴不是因為政治信仰，而是他只因不喜歡選舉結果，「準備拿起武器煽動革命」；「這就是你所做的，」梅塔說：「你不是政治犯；你在這裡是因為你的行為。」

兩個極右翼團體被告的量刑程序預定為期一周，他們在去年11月和今年1月的兩次審判中被定罪，罪名包括煽動陰謀、阻撓國會批准2020年選舉程序等。判決程序24日開始，部分警察 和國會人員曾就1月6日親身經歷的恐怖事件，出庭作證。