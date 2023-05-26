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爭取川粉支持 德桑提斯暗示：川普若被控罪考慮特赦

編譯陳韻涵／綜合25日電
佛羅里達州州長德桑提斯積極爭取挺川民眾的支持。圖為川普的支持者24日在佛州向宣布參選的德桑提斯示威，批他是種族主義者。（歐新社）
佛羅里達州州長德桑提斯積極爭取挺川民眾的支持。圖為川普的支持者24日在佛州向宣布參選的德桑提斯示威，批他是種族主義者。（歐新社）

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)25日積極爭取挺川民眾的支持，接受保守電台訪問時暗示，若前總統川普被聯邦控罪，將考慮特赦他及參與國會暴亂的成員；德桑提斯總統大選競選團隊25日宣布，德桑提斯24日宣布參選24小時內便募得820萬元，試圖擺脫24日透過推特(Twitter)直播宣布參選卻斷線的尷尬局面。

紐約時報報導，德桑提斯宣布參選翌日，安排一系列友善的保守派評論員專訪，並宣布下周將走訪愛阿華州、新罕布夏和南卡州出席造勢活動。

對德桑提斯陣營而言，首要之務是揮別推特直播宣布參選卻出師不利斷線的紛擾，並將討論帶往選民有興趣的經濟等議題。

德桑提斯坦言，僅「一小部分」的共和黨初選選民活躍使用推特，他25日下午接受保守派電台專訪時，說明選定推特宣布參選的原因。

他說：「我們認為這會引起話題，那可能是24日全球最重要的新聞，所以我們希望藉此吸引原本可能對我們不感興趣的人。」

不過，推特直播中斷並未影響德桑提斯團隊的募款進度，他的競選團隊表示，宣布參選後一個小時即募得100萬元，24小時後募得820萬元。

這個數額比拜登總統2019年宣布參選時，頭24小時募得的630萬元還多，也超越前聯邦眾議員歐洛克(Beto O'Rourke，民主黨)同年、同期間的610萬元募款紀錄。

德桑提斯接著試圖將焦點轉回他與川普可能交鋒的情況，川普的支持者是德桑提斯獲得黨內提名的最大障礙；德桑提斯25日受訪時連環批評川普，並指川普近期頻繁攻訐他。 

德桑提斯重申，「川普的行為擺明他知道我可能打敗他，因為他現在不罵其他人，只針對我」；如果川普團隊「不認為我有機會勝出，就不會這麼做」。

德桑提斯表示，他有機會贏得獨立選民的青睞；他並指川普「左傾」，稱現在的川普「與2015年和2016年參選的那個川普截然不同」。

德桑提斯另接受保守派廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」訪問時說，若他當選總統可能會斟酌個別情況赦免參與2021年國會暴亂被判刑者。

德桑提斯 川普 推特

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