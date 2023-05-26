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甩直播斷訊尷尬 德桑提斯參選次日行程密集 走訪初選州

記者顏伶如／綜合報導
德桑提斯24日在推特宣布參選總統的起手式雖然因技術問題受到嘲諷，但他隨即展開一系列行程，為初選加溫。（路透）
德桑提斯24日在推特宣布參選總統的起手式雖然因技術問題受到嘲諷，但他隨即展開一系列行程，為初選加溫。（路透）

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)24日晚間在推特(Twitter)宣布參選，卻因技術問題直播頻頻斷線後，為了扭轉頹勢，競選團隊25日就開始忙著重新造勢，公布德桑提斯前往較早初選州的密集訪問行程；德桑提斯則接受保守派電台節目主持人訪問，並在邁阿密一場大型募款活動現身。

華爾街日報分析，德桑提斯推特直播發生技術問題的尷尬，民主、共和兩黨對手未來幾天都將持續用來冷嘲熱諷。不過，參加邁阿密募款活動的金主則對直播失利不以為意，熱情迎接德桑提斯，對於德桑提斯接受媒體訪問時全力全開的態勢讚不絕口。

報導指出，對於某些共和黨員來說，德桑提斯避開傳統式的參選宣布，甚至宣布參選當天只在電視出現，推特直播結束後便接受福斯新聞網(Fox News)專訪，都讓德桑提斯原本主打的訴求遭到削弱—他是個有紀律、有能力的人選，有別於雜亂無章的前總統川普。

共和黨選舉策略專家唐納文(Liam Donovan)在部落格發文指出，推特直播宣布參選卻發生技術問題，很快就會被絕大多數人給遺忘，除了某些鍵盤俠之外，但在推特宣布參選的活動構想，本身就是不成熟的安排，彷彿是一時興起的決定。

唐納文指出，直播的安排頗為有趣，甚至帶有潛力，可是卻無法展現訓練有素的競選團隊，而8個月前共和黨大勝的「紅潮」(red wave)席捲佛州之後，共和黨支持者就期待德桑提斯要有高規格競選團隊。

德桑提斯2022年在州長連任選舉裡取得壓倒性勝利，共和黨在州議會也舉得多數優勢，讓他順利推出保守派政策。不過，參選直播出問題讓某些人批評德桑提斯對於躍升全國選舉其實並沒有做好準備。

保守派網站「國家線上評論」(National Review Online)主編克萊恩(Philip Klein)說，宣布參選是極少數候選人能夠全權掌握媒介、訊息以及大眾關注的時刻，但德桑提斯同意透過推特直播宣布參選，等於交出掌控權，還因此飽受折磨。

德桑提斯 共和黨 推特

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