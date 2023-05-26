債限談不攏 美列2信評機構「負面觀察」 恐讓信評下調

白宮 與共和黨 人債務上限談判久拖未決，令信用評級受損，在國際頂級評級機構之一的惠譽(Fitch Ratings)24日暗示，會將美國的信評從AAA下調至AA-之後，全球第四大權威信用評級機構DBRS Morningstar 25日也宣布將美國列入負面觀察名單。若信用評級下降，最直接的後果是借貸成本飆升。

DBRS在聲明中明確表示，負面影響審查，是反映美國國會未能及時提高債務上限或暫時阻止其所帶來的風險。聲明又指，「如果國會不採取行動，美國聯邦政府 將無法履行其所有(債務)義務」。

目前給予美國AAA評級的DBRS指出，儘管它仍預計美國國會最終能及時提高債務上限，但警告隨著最後期限的臨近，國會會有不作為的風險。

它還警告，即使達成決議，在兩極分化的政治環境下反覆出現的立法僵局，也可能導致信用評級下調。

在DBRS採取行動之前，惠譽24日表示，已將給予美國的AAA信評列為負面觀察狀態，如果國會議員未能在政府資金耗盡之前提高政府的借款上限，則可能會降級，甚至可能會在下周就會降級。

惠譽的聲明則指出，將美國列入負面觀察，以反映美國政治僵局的持續惡化。「評級展望負面」反映出，儘管債務違約的日期即將到來，但美國政治黨派分裂日益加劇，阻礙了達成債務上限協議的可能。

它又預計，美國若出現債務違約，時間雖相對短暫，卻都可能對對信用評級產生嚴重影響。

至於歐洲的主要評級機構Scope Ratings，今月初已先行一步開始審查對美國的AA評級，當時它已說明，美國與債務上限相關的長期風險，信用評級或會遭下調。