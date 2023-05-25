凍結或削減？府會債限癥結 縮至明年聯邦支出

對於債限談判僵持不下，共和黨籍眾院議長麥卡錫24日對媒體說：「不是我的錯。」 他堅持認為政府支出必須比去年更少。(美聯社)

距離美國發生債務違約只剩倒數一周，白宮 與共和黨 眾議員之間的債限談判角力戰，範圍已縮小到2024年聯邦支出應該凍結或刪減；華爾街日報報導，雙方談判代表24日試圖就控制聯邦開支達成協議，這個癥結堪稱調高國債上限磋商中的最大障礙。

美股24日持續下跌，反映市場對於債限問題遲遲未能解決的焦慮。道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)連續四天走下坡。

共和黨談判代表堅持聯邦政府可支配支出(discretionary spending)必須降低，因為這是解決美國國債持續增加的關鍵第一步，白宮則以凍結明年支出做為回應。美國國債如今高達31.4兆元。

共和黨籍眾院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)24日對媒體說，政府支出必須比去年更少，「要做到其實並不難」。他表示，雙方談判代表仍為幾項議題繼續交涉中，其中一、兩項有機會獲得結果。

共和黨談判主將、路易斯安納州聯邦眾議員葛瑞夫斯(Garret Graves)說，行政部門以為今後還能以過去的大手筆花錢，「我們則明確表態說，那是不可能的」。

民主黨反批共和黨的要求不合理，特別是白宮已經透露同意凍結明年的可支配支出，2025會計年度支出只增加1%。可支配支出在聯邦預算裡僅占不到三分之一的比例，其他預算則用來支付必須強制付款的聯邦計畫(mandatory programs)，例如社安金、俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)以及國債利息。

麥卡錫在與白宮交手的同時，還面臨著共和黨保守派的強大壓力；極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)表示，麥卡錫應該堅持共和黨開出的條件，不能對白宮有絲毫讓步。自由黨團要角、德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)24日發布備忘錄，呼籲共和黨同僚嚴守眾院通過的法案底線，法案內容包括大砍國稅局(IRS)預算。

對於債限談判僵持不下，麥卡錫24日對媒體說：「不是我的錯。」

麥卡錫派談判代表前往白宮持續磋商，但他對媒體坦承，如果要對預算與拜登達成協議，雙方都還需要更多時間。