我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

凍結或削減？府會債限癥結 縮至明年聯邦支出

記者顏伶如／綜合報導
對於債限談判僵持不下，共和黨籍眾院議長麥卡錫24日對媒體說：「不是我的錯。」 他堅持認為政府支出必須比去年更少。(美聯社)
對於債限談判僵持不下，共和黨籍眾院議長麥卡錫24日對媒體說：「不是我的錯。」 他堅持認為政府支出必須比去年更少。(美聯社)

距離美國發生債務違約只剩倒數一周，白宮共和黨眾議員之間的債限談判角力戰，範圍已縮小到2024年聯邦支出應該凍結或刪減；華爾街日報報導，雙方談判代表24日試圖就控制聯邦開支達成協議，這個癥結堪稱調高國債上限磋商中的最大障礙。

美股24日持續下跌，反映市場對於債限問題遲遲未能解決的焦慮。道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)連續四天走下坡。

共和黨談判代表堅持聯邦政府可支配支出(discretionary spending)必須降低，因為這是解決美國國債持續增加的關鍵第一步，白宮則以凍結明年支出做為回應。美國國債如今高達31.4兆元。

共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)24日對媒體說，政府支出必須比去年更少，「要做到其實並不難」。他表示，雙方談判代表仍為幾項議題繼續交涉中，其中一、兩項有機會獲得結果。

共和黨談判主將、路易斯安納州聯邦眾議員葛瑞夫斯(Garret Graves)說，行政部門以為今後還能以過去的大手筆花錢，「我們則明確表態說，那是不可能的」。

民主黨反批共和黨的要求不合理，特別是白宮已經透露同意凍結明年的可支配支出，2025會計年度支出只增加1%。可支配支出在聯邦預算裡僅占不到三分之一的比例，其他預算則用來支付必須強制付款的聯邦計畫(mandatory programs)，例如社安金、俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)以及國債利息。

麥卡錫在與白宮交手的同時，還面臨著共和黨保守派的強大壓力；極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)表示，麥卡錫應該堅持共和黨開出的條件，不能對白宮有絲毫讓步。自由黨團要角、德州聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)24日發布備忘錄，呼籲共和黨同僚嚴守眾院通過的法案底線，法案內容包括大砍國稅局(IRS)預算。

對於債限談判僵持不下，麥卡錫24日對媒體說：「不是我的錯。」

麥卡錫派談判代表前往白宮持續磋商，但他對媒體坦承，如果要對預算與拜登達成協議，雙方都還需要更多時間。

民主黨領袖傑福瑞斯等認為共和黨削減開支的要求不合理，特別是白宮已經透露同意凍結明...
民主黨領袖傑福瑞斯等認為共和黨削減開支的要求不合理，特別是白宮已經透露同意凍結明年的可支配支出，2025會計年度支出只增加1%。(美聯社)

共和黨 白宮 麥卡錫

上一則

德桑提斯矢言讓美國更保守 紐時：他想把「擴權」那套搬到白宮

下一則

Netflix美共享用戶要收費了 被挖曾發推文「愛就是共享密碼」

延伸閱讀

露曙光？府會債限談判 癥結縮至明年聯邦支出

露曙光？府會債限談判 癥結縮至明年聯邦支出
債務違約期限逼近 美股道瓊早盤下跌110點

債務違約期限逼近 美股道瓊早盤下跌110點
眾院共和黨閉門會議 麥卡錫：債限達協議「還很遠」

眾院共和黨閉門會議 麥卡錫：債限達協議「還很遠」
倒債危機／聯邦機關徵詢延遲付款、保留現金

倒債危機／聯邦機關徵詢延遲付款、保留現金

熱門新聞

圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

2023-05-20 12:04
美國如果債務違約，不僅是美國內部問題，因為無法付錢給供應鏈或是還其他國家的利息，馬上會牽動國際經濟。（美聯社）

美國若倒債 全球經濟無一倖免 150萬個工作機會2周就消失

2023-05-23 05:41

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然