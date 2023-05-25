德桑提斯宣布參選2024 推特直播頻斷線 川普陣營：好慘

德桑提斯用社群媒體宣布爭取共和黨提名，被川普批評是不敢直接面對民眾。（Getty Images）

美聯社報導，佛州州長德桑提斯 24日在推特 宣布參加2024年總統選舉，角逐共和黨提名，但不免讓選民想到，他挨批為歷練不足以承擔國政重任；另外他參與的共和黨黨內初選，角逐者眾，還不免要與前總統川普 一較實力高低。

44歲的德桑提斯向來公開聲稱為文化保守派，一開始在貼上社媒推特的影片宣布自己參選決定。他與推特執行長馬斯克(Elon Musk)在「推特空間」(Twitter Spaces)首開前例，想進一步談論參選一事，但語音串流頻頻斷線，讓大多數用戶無法即時聽到德桑提斯的宣布。

德桑提斯歷數自己保守派施政成就，然後表示美國式微並非不可避免，自己參選總統，是想帶領國家恢復偉大。

兩黨批評德桑提斯人士看到他起頭不順都很高興，但德桑提斯的宣布，代表自己不尋常生涯的新篇章，他由名氣不響的聯邦眾議員崛起，兩次當選州長，目前更成為領頭角色，參與國家為種族、性別、墮胎等分裂課題的戰爭。

即使德桑提斯的極右政策、選戰風格、共和黨內人脈不廣，都面臨質疑，但他已被視為川普在黨內最強勁對手。共和黨黨內初選選民對他興趣頗大，想投票給他，認為他比76歲的川普年輕得多。

共和黨最終提名人要在2024年11月對壘民主黨的拜登總統。

德桑提斯以預錄的影片在推特上宣布參加總統大選，推特雖然增加了伺服器，但大量湧入的用戶仍讓德桑提斯和馬斯克的對談一度中斷。(Getty Images)

德桑提斯加入的戰場，對手還有前聯合國大使海理(Nikki Haley)、聯邦參議員史考特(Tim Scott)、前阿肯色州長哈欽森(Asa Hutchinson)、生技業創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)；前副總統潘斯也在考慮參選，但尚未正式宣布。

德桑提斯選擇推特來發布參選消息，是參考川普的劇本；推特幫忙前生意人、電視名流的川普搖身變成政治明星。

但事態發展沒按計畫；24日晚間的直播先是發生技術故障；馬斯克辯說那是因為太多人想收聽那場只有聲音的直播，以至於伺服器「吃緊」。預定開始時間過了20分鐘，用戶只聽到麥克風噪音、音樂播不出來等一堆技術問題。馬斯克強調，這代表直播真有其事。川普陣營則大肆譏嘲，表示好慘，但不令人驚訝。