為德桑提斯助選 政治團體「永不退卻」動員2600人、預算2億元

德桑提斯利用推特宣布爭取2024總統大選共和黨提名，但本人則在飯店裡與金主舉行募款餐會，場外有反對德桑提斯的民眾舉牌抗議。(Getty Images)

支持德桑提斯 選總統的重要政治團體、「永不退卻」(Never Back Down)超級政治行動委員會，準備募集預算2億元，協助這位佛羅里達州長達成擊敗前總統川普 的艱鉅提名任務。根據他們擬定的組織作戰計劃，其中1億元將作為選民宣傳經費，在勞動節前僱用2600多名生力軍，挨家挨戶在新罕布夏、內華達、南卡羅來納及愛阿華等關鍵州，為德桑提斯拉票，爭取共和黨 初選選民支持。

紐約時報報導，這個超級政治行動委員會龐大的現金儲備實力，預計將是德桑蒂斯競選共和黨總統提名的一大優勢。

該團體已擔下了許多常是競選總部做的工作，包括爭取初選州支持、發送郵件、組織校園人力、打電視宣傳廣告、設立託管帳戶為競選活動籌集小額捐款、為造勢活動幕後動員群眾等。相關人手招聘工作正在18個州進行，依選民關注議題組建的支持德桑提斯聯盟，如退伍軍人或墮胎、槍枝或農業等，也在分頭籌組中。

「永不退卻」超級政治行動委員會執行長揚科夫斯基（Chris Jankowski）說：「這樣的組織或運營規模聞所未聞，更沒有人做到過。」

與候選人的競選委員會必須嚴格遵守金主捐助上限不同，超級政治行動委員會可籌集的資金沒有設限。「永不退卻」總預算2億元，其中8000萬元來自德桑提斯的佛州政治行動委員會，另外1.2億元正在募集中，據稱已籌到4000萬元。

「永不退卻」SPAC的掌舵者是共和黨策士羅伊（Jeff Roe），他曾在2016年總統大選擔任聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）競選總幹事。羅伊向紐時表示，德桑提斯足以擊敗川普的地方，在於德桑提斯「做了共和黨選民最希望他做的事」 ，他在佛州領導諸多激勵共和黨基礎的關鍵文化鬥爭，包括LGBTQ議題，學校教學和美國企業承擔等，而川普在這些事情上都只是迴避。

「這是兩位候選人明顯的區別，」他說。