共和黨金主支持德桑提斯：川普該交棒給年輕世代了

川普在共和黨內的民調仍遙遙領先其他對手，他仍鎖定德桑提斯每天追打，顯然視德桑提斯是個威脅。（路透）

佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)24日終於宣布參選2024年美國總統；共和黨 大金主、Point Bridge資本(Point Bridge Capital)創辦人蘭伯特(Hal Lambert)表態支持德桑提斯，並呼籲前總統川普 「是時候交棒給年輕世代了」。

蘭伯特23日接受福斯財經台(FOX Business)資深主播卡夫托(Neil Cavuto)專訪表示，「有諸多原因，一是川普只能當一任，他如果贏了，幾乎在第一天就變成跛腳鴨，但我不認為他贏得了；第二個理由是，我認為他選不上。」

蘭伯特說：「是時候交棒下個世代，德桑提斯州長具備有別於過往的遠見。」

蘭伯特曾在川普2016年就職委員會任職，他創辦的Point Bridge資本又被稱作「讓美國再次偉大-指數股票型基金」(MAGA ETF)，其選擇的標的都是支持共和黨候選人的政治行動委員會或裙帶企業。

蘭伯特早在22日便公開力挺德桑提斯，說道：「我欣賞川普的政策，我也喜歡他的作為，但我希望讓國家再次團結，川普現在很分裂，若他獲得提名，將會是舉國對抗的內鬥情況；我不認為這對國家是好的，也認為沒有必要這樣不健康的經歷2024。」

蘭伯特說：「我們有能贏的候選人德桑提斯，政績顯赫、保守派且是年輕世代，為何還要經歷不必要的內鬥仇恨呢？」

哈佛大學美國政治研究中心(Harvard CAPS)與市調諮詢公司哈里斯(Harris)上周公布的民調顯示，58%的共和黨選民支持川普，16%的共和黨選民支持德桑提斯角逐共和黨黨內提名。

蘭伯特表示，川普的民調數字亮眼，但德桑提斯很快就會追上。蘭伯特說：「我不認為他在共和黨初選的表現會如此突出，他是川普，但黨內半數人支持其他人。」

蘭伯特表示，德桑提斯締造保守派的獨特紀錄，且在2022年以20個百分點的差距連任佛州州長。

蘭伯特說：「德桑提斯做到了，因為他是位好州長，通過許多法案，無論是在教育方面還是課程選擇的自由，無論是移民還是保險改革，他為佛州做了很多很棒的事。他締造豐功偉業且能把事情做好，他將堅持下去。」