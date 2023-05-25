我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

德桑提斯矢言讓美國更保守 紐時：他想把「擴權」那套搬到白宮

編譯潘勛／綜合24日電
德桑提斯的參選訴求是要讓美國更保守，他連續簽署佛州反墮胎、反同性戀的法令，引起自由派團體抗議。(Getty Images)
德桑提斯的參選訴求是要讓美國更保守，他連續簽署佛州反墮胎、反同性戀的法令，引起自由派團體抗議。(Getty Images)

佛州州長德桑提斯宣布加入下屆總統選舉，紐約時報24日報導，他在州長任內擴權、衝撞執行政策的法律邊緣，甚至表示一旦當選總統，打算將這套作風搬進白宮；美聯社也指出，由死刑、擁槍權、性別認同到墮胎，德桑提斯已經鞏固自己為保守派標準的掌旗手地位。

紐約時報指出，德桑提斯自2018當選州長以來，對如何治理州政了然於胸，指使自己的法務長去琢磨州長如何擴張權威的方式，任命佛州最高法院的法官、開除民選官員，按條文項目行使否決權來控制州議會，而且做得有條不紊。

德桑提斯宣布角逐共和黨總統候選人提名，矢言要讓全國更為保守，一如他在佛州州長所為，動用幾乎一切必要手段，強推自己的右派願景。

德桑提斯有意願，以不尋常的方式行使州長權，讓他得以橫掃常則，挑戰自己職權的合法界限，威脅用政治報復對付拂逆他的人。與前總統川普不同，德桑提斯出身「海軍司法學校」(Naval Justice School)，又是哈佛大學法學院畢業生，勤於研究美國政府，擴張自己影響力時既有策略又有方法，他對自己州長權可以伸曲的界線了然於胸，讓自己得利。

共和黨在德州州議會占絕大多數，德桑提斯有此助力，得以強勢推動施政，治績成為他問鼎白宮的基礎。國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，他24日即在遞交總統競選文件以及宣布參選之間，簽署佛州選舉改革法案；法案中對他影響較大的是改變該州「辭職參選」法規。

就墮胎權方法，德桑提斯簽署一條州法，禁止懷孕達六周後墮胎，但目前德州實行的是15周後禁墮胎，在德州最高法院案件攻防出結果前，德桑提斯的新法令還未生效。

佛州有引起爭議的州法，遭批評人士稱為「不准談同性戀」法；州政府擴大適法層面到學校各年級，禁止課堂教育性取向、性別認同。

德桑提斯今年便簽署兩道有關死刑的重要法案；第一是廢止要陪審團一致同意才能求處死刑，改為至少八票同意四票反對就能建議處死。第二條是強暴兒童罪行定讞，得處死刑；儘管聯邦最高法院已有判決，禁止這類案例判死刑，德桑提斯表示，他認為最高法院判決「不對」。

就擁槍方面，德桑提斯在州議會本會期便簽署法條生效，讓佛州州民得不必許可證便隱蔽式帶槍，意味私下帶槍到公共場合，不需訓練及查核背景；本法7月1日生效。

德桑提斯 佛州 墮胎

上一則

共和黨金主支持德桑提斯：川普該交棒給年輕世代了

下一則

凍結或削減？府會債限癥結 縮至明年聯邦支出

延伸閱讀

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩
擴大擁槍、禁墮胎 「反覺醒」德桑提斯 成川普黨內勁敵

擴大擁槍、禁墮胎 「反覺醒」德桑提斯 成川普黨內勁敵
佛州州長德桑提斯正式遞交文件 參選總統

佛州州長德桑提斯正式遞交文件 參選總統
白宮制定國家AI戰略 要擴大投資AI研究並防弊

白宮制定國家AI戰略 要擴大投資AI研究並防弊

熱門新聞

圖為紐約大學畢業生互相拍照留念。(本報資料照片／記者許君達攝影)

畢業季求職難 哈佛生花9個月、提交逾百申請才獲工作

2023-05-22 11:30
美債如果發生技術違約(technical default)，數百萬民眾將受到衝擊。圖為美國國會。(路透)

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

2023-05-24 11:47
澤倫斯基20日下機時可看到機身印有法國的字樣。（路透）

聲東擊西？澤倫斯基提前抵日、未搭美軍機 日媒揭露是「這原因」

2023-05-20 06:40
「四方安全對話」（Quad）成員國領袖，左起：拜登總統、澳洲總理艾班尼斯、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪。（Getty Images）

美日印澳四方對話聯合聲明 幾乎毫不掩飾抨擊中國

2023-05-20 16:00
南韓總統尹錫悅(中)準備進入日本官方準備的座車。(Getty Images)

拜登搭野獸、岸田搭豐田 G7其他領袖座車清一色BMW

2023-05-20 12:04
美國如果債務違約，不僅是美國內部問題，因為無法付錢給供應鏈或是還其他國家的利息，馬上會牽動國際經濟。（美聯社）

美國若倒債 全球經濟無一倖免 150萬個工作機會2周就消失

2023-05-23 05:41

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然