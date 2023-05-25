德桑提斯矢言讓美國更保守 紐時：他想把「擴權」那套搬到白宮

德桑提斯的參選訴求是要讓美國更保守，他連續簽署佛州反墮胎、反同性戀的法令，引起自由派團體抗議。(Getty Images)

佛州 州長德桑提斯 宣布加入下屆總統選舉，紐約時報24日報導，他在州長任內擴權、衝撞執行政策的法律邊緣，甚至表示一旦當選總統，打算將這套作風搬進白宮；美聯社也指出，由死刑、擁槍權、性別認同到墮胎 ，德桑提斯已經鞏固自己為保守派標準的掌旗手地位。

紐約時報指出，德桑提斯自2018當選州長以來，對如何治理州政了然於胸，指使自己的法務長去琢磨州長如何擴張權威的方式，任命佛州最高法院的法官、開除民選官員，按條文項目行使否決權來控制州議會，而且做得有條不紊。

德桑提斯宣布角逐共和黨總統候選人提名，矢言要讓全國更為保守，一如他在佛州州長所為，動用幾乎一切必要手段，強推自己的右派願景。

德桑提斯有意願，以不尋常的方式行使州長權，讓他得以橫掃常則，挑戰自己職權的合法界限，威脅用政治報復對付拂逆他的人。與前總統川普不同，德桑提斯出身「海軍司法學校」(Naval Justice School)，又是哈佛大學法學院畢業生，勤於研究美國政府，擴張自己影響力時既有策略又有方法，他對自己州長權可以伸曲的界線了然於胸，讓自己得利。

共和黨在德州州議會占絕大多數，德桑提斯有此助力，得以強勢推動施政，治績成為他問鼎白宮的基礎。國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，他24日即在遞交總統競選文件以及宣布參選之間，簽署佛州選舉改革法案；法案中對他影響較大的是改變該州「辭職參選」法規。

就墮胎權方法，德桑提斯簽署一條州法，禁止懷孕達六周後墮胎，但目前德州實行的是15周後禁墮胎，在德州最高法院案件攻防出結果前，德桑提斯的新法令還未生效。

佛州有引起爭議的州法，遭批評人士稱為「不准談同性戀」法；州政府擴大適法層面到學校各年級，禁止課堂教育性取向、性別認同。

德桑提斯今年便簽署兩道有關死刑的重要法案；第一是廢止要陪審團一致同意才能求處死刑，改為至少八票同意四票反對就能建議處死。第二條是強暴兒童罪行定讞，得處死刑；儘管聯邦最高法院已有判決，禁止這類案例判死刑，德桑提斯表示，他認為最高法院判決「不對」。

就擁槍方面，德桑提斯在州議會本會期便簽署法條生效，讓佛州州民得不必許可證便隱蔽式帶槍，意味私下帶槍到公共場合，不需訓練及查核背景；本法7月1日生效。